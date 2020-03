Margreet Frens (50): Ik vind rimpels niet storend

Voel jij je leeftijd?

„Toen ik rond de 18 was, vond ik 50 oud klinken. Maar nu ik 50 ben, voel ik mij helemaal niet oud. Ik voel mij rond de 40. Mijn leeftijd belemmert mij nergens in en ik doe nog alles wat ik wil.”

Heb jij een beautygeheim?

„Eigenlijk niet. Ik verzorg mijzelf altijd wel goed, omdat ik het belangrijk vind om er representatief uit te zien. Ik gebruik goede crèmes, houd van een gezond, bruin tintje en ga naar een goede kapper. Maar ik sta niet dagelijks uren voor de spiegel. Over botox denk ik af en toe na, maar tot nu toe is er nog niet iets wat mij zodanig stoort dat ik het wil ’corrigeren’. Bovendien vind ik rimpels niet storend. Ze horen bij het leven en geven een gezicht karakter. Het enige wat ik ooit heb laten doen is een ooglidcorrectie en daar heb ik nog geen dag spijt van gehad. Als ik ooit nog iets anders laat doen, zou het heel minimaal zijn.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ja, gelukkig nooit ouder. Alhoewel het ook zo kan zijn dat ze veiligheidshalve maar iets lager gaan zitten. Dat doe ik zelf ook vaak!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Qua uiterlijk vind ik mijn ogen het mooist, maar ik ben iemand die vaak meer naar het innerlijk kijkt. Wat ik daaraan fijn vind, is dat ik een sociaal persoon ben. Ik vind het heel erg belangrijk om klaar te staan voor anderen. Ook ben ik iemand die erin gelooft dat als je ergens positieve energie instopt, je die terugkrijgt. Dat ik zo kan denken en met liefde en positiviteit omga met het leven vind ik heel fijn.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik ben erg chaotisch. Ik probeer altijd twintig dingen tegelijk te doen en dan gaat er weleens iets mis. Mijn man is het tegenovergestelde en door hem denk ik wel eens van: ’Misschien moet ik iets minder chaotisch proberen te zijn’. Al zorgt het ook wel voor hilarische momenten. Daarom vind ik dat je er maar beter om kunt lachen en het accepteren.”

Ⓒ Prive foto

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met hoe ik het doe met mijn blad: Liefde voor brocante. Ik heb geen grote redactie en doe het grotendeels met behulp van een aantal dierbare freelancers. Mensen vragen dan weleens: ’Doe je dat echt bijna in je uppie? Wat knap’. Dat vind ik wel leuk om te horen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ja, helemaal. Vroeger was mijn grootste droom al om ooit zelf een magazine uit te brengen. Toen ik jong was, heb ik gewerkt in een plaatselijke kledingzaak en ben ik op mijn 18de naar Engeland verhuisd om te werken als au-pair. Na een jaar werd ik door mijn ouders ’gesommeerd’ om naar huis te komen, omdat ze vermoedden dat ik er één groot feest van maakte.”

„Eenmaal thuis ging ik aan de slag als telefoniste, maar dit was niet het droombeeld wat ik had. Ik besloot daarom een opleiding tot directiesecretaresse te volgen en in 1993 te solliciteren bij de NCRV, als secretaresse van de bladmanager van de NCRV-gids. Daar heb ik jaren gewerkt en zo ben ik in het wereldje van de tijdschriften beland.”

„De droom om zelf een magazine uit te brengen, was er echter nog steeds. Toen ik jaren geleden op een brocante fair belandde, was ik op slag verliefd én had ik direct een onderwerp voor een magazine. In 2015 besloot ik de stap te wagen om mijn droom waar te maken en stapte ik op bij mijn werkgever.”

„Vijf maanden later was het eerste nummer van Liefde voor Brocante een feit. Toen dat het geval was ben ik naar enkele winkels gegaan om mijn magazine tussen al die andere bladen te zien liggen. Een geweldig gevoel! ”

Wat houdt je jong?

„Plannen maken, dromen verwezenlijken en actief blijven. Ik hoor weleens mensen zeggen: ’Ik ga drie dagen in de week werken en vind het allemaal wel goed’. Dat zal je mij nooit horen zeggen; ik sta volop in het leven.’

Heb je een levensles die je wil delen?

„Wie goed doet, goed ontmoet. Als je iets positief benadert, krijg je dat vaak ook terug. Andersom geldt dat echter ook zo, maar ik weiger mee te gaan in negativiteit. Ik sta altijd open voor feedback en opbouwende kritiek. Daar leer je van en daar kan ik iets mee. Het is echter wel de toon die de muziek maakt; als iemand onbeschoft reageert, ga ik daar niet in mee.”

„Integendeel: juist dan reageer ik altijd netjes en respectvol, maar niet zonder - beleefd - te laten weten dat die manier van communiceren niet mijn manier is. En in negen van de tien gevallen krijg ik dan een totaal andere reactie terug, vaak zelfs met een excuus.”