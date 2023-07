‘Ik ruilde mijn Amsterdamse bovenwoning voor een megavilla op Bali’

Het bedrijf van Elske Doets is sinds de corona-uitbraak volledig tot stilstand gekomen. En toch is de eigenaar van Doets Reizen daar niet rouwig om. Sterker nog, het is goed dat de toerismesector is geïmplodeerd, laat zij weten in de Vrouw-podcast ‘Zo Doet Zij Dat’.Doets, zakenvrouw van het jaar 2017, zet haar vraagtekens bij ons idee van economische voorspoed. We leven in een systeem waarin geld boven mensen staat. Het streven naar alsmaar meer is niet natuurlijk, stelt zij in haar nieuwe boek Bloei. „Corona is een wake-upcall. Het virus toont voor het eerst dat gezondheid en welzijn wél op de eerste plaats kunnen staan.”

