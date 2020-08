Hoe (on)eens ben jij het met de nieuwe coronamaatregelen?

De meningen over de nieuwe coronamaatregelen zijn verdeeld. Sommigen vinden de maatregelen te ver gaan, voor anderen kan het niet ver genoeg gaan. Sterker nog: vier op de tien Nederlanders geeft aan geen vertrouwen te hebben in het kabinet en zijn corona-aanpak, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Dit was twee weken daarvoor nog maar een derde. De betreffende 40% vindt dat er veel beter gehandhaafd moet worden en ook dat het huidige beleid niet duidelijk genoeg is.

Deze persoon op Twitter vindt duidelijk dat er afdwingbare maatregelen moeten komen.

En dan zijn er ook mensen die het totaal niet eens zijn met de nieuwe maatregelen. Zo laat iemand op Twitter weten het belachelijk te vinden dat jongeren zo beperkt worden. „Maar die jongeren hebben helemaal geen klachten. Ze gaan er ook niet aan dood... Waarom zouden ze dan thuisblijven? Laat ze leven!”

Ook Rick is het er totaal niet mee eens dat we met elkaar de regels hebben afgesproken. Hij vindt dat de regels hem zijn opgelegd.

Praat mee

