Weekhoroscoop week 26

Ram

Liefde: Je hebt deze week meer behoefte aan activiteit. Ook samen met je partner. Dat wordt dus samen lekker bewegen, het liefst op een plek waar jullie nog niet eerder zijn geweest. Nieuwe uitdagingen in een nieuwe omgeving: leuk!

Financiën: Wanneer je op een positieve manier in de spotlights staat, wordt men vanzelf nieuwsgierig naar jou of je product waardoor je meer opdrachten krijgt of meer verkoopt.

Werk: Een verandering is te verwachten. Mogelijk breng je deze zelf teweeg of wordt er een keuze voor jou gemaakt. In beide gevallen pakt het uiteindelijk goed voor je uit.

Persoonlijk: Je vindt het moeilijk om ongezonde gewoontes af te leren. Vraag desnoods hulp aan een professional in wie je vertrouwen hebt.

Stier

Liefde: Net als je denkt dat de sleur toeslaat binnen de relatie word je aangenaam verrast door een spontaan initiatief van je partner.

Financiën: Je kunt rekenen op extra inkomen middels (extra) werk of verkoop. Wees echter tevreden met wat je krijgt en word niet overmoedig, hoe harder je je best doet hoe minder resultaat je boekt.

Werk: Als je nog steeds thuis werkt is dit iets waar je nu meer plezier aan beleeft. Het combineren van werk en privé bevalt je erg goed op deze manier en je gezin ook.

Persoonlijk: Er is sprake van onzekerheid waardoor je behoorlijk ongeduldig wordt. Het liefst kreeg je gisteren al duidelijkheid maar helaas, men houdt je nog even in spanning.

Tweelingen

Liefde: Vanwege financiële beslommeringen kunnen bepaalde plannen helaas niet doorgaan. Dit zou bij allebei wel eens flink wat irritatie teweeg kunnen brengen.

Financiën: Eén of twee tegenslagen luiden echt niet direct je faillissement in. Herpak je zo snel mogelijk. Als je er nu even flink de schouders onder zet, is een goede afloop dichterbij dan je denkt.

Werk: Je loopt rond met twijfels en vraagt je af of dit het nu is. Wat zou je anders willen en waar zou je dit kunnen bereiken? En waarom zou je dit niet gewoon proberen?

Persoonlijk: Klusjes in huis! Zó geen zin in, maar wel echt even nodig. Vooruit Tweeling, hoe eerder het klaar is, hoe eerder je weer fijn iets voor jezelf kunt doen.

Kreeft

Liefde: Je partner heeft nogal veel aan zijn of haar hoofd waardoor niet alles uit de relatie kan worden gehaald wat erin zit. Laat het maar even, op een later tijdstip halen jullie het gewoon dubbel en dwars in.

Financiën: Wegens een tekort aan budget kun je bepaalde plannen beter nog even in de koelkast zetten. In plaats van zitten mokken kun je beter je energie steken in een leuk alternatief.

Werk: Er komt weinig uit je handen, mede doordat je afhankelijk bent van anderen die totaal geen haast lijken te hebben. Aan jou ligt het niet, je staat te trappelen!

Persoonlijk: Verborgen gebreken in het huis van je broer of zus of een stressvolle verhuizing houdt ook jou flink bezig. Hoewel je wel leukere dingen kunt bedenken om te doen in je vrije tijd, help je je familie toch uit de brand.

Leeuw

Liefde: Thuis voel je je opperbest met je geliefde, kinderen en misschien zelfs kleinkinderen om je heen. Er hangt een heerlijk ontspannen sfeer waarbij niets moet en alles mag. Nou ja, bijna alles. Hoe dan ook, je hebt het heerlijk naar je zin.

Financiën: Dit is een goed moment om nieuwe plannen te maken op financieel gebied. Wat wil je graag bereiken en op welke manier is dit mogelijk? Zijn er misschien alternatieven waar je nog niet aan hebt gedacht? Vraag desnoods advies bij de bank of makelaar.

Werk: Er gebeurt veel waardoor de stabiliteit momenteel ver te zoeken is. Geeft niet, je was ook wel weer even toe aan verandering, zeker wanneer deze positief voor je uitpakt!

Persoonlijk: Lichamelijk voel je je al veel fitter dan een poosje geleden. Bepaalde ongemakken waar je mee kampte nemen geleidelijk af zonder dat je er zelf al te veel aandacht aan hoeft te besteden.

Maagd

Liefde: Omdat je partner op financieel vlak wel een beetje steun kan gebruiken, ben je bereid je eigen wensen op dit gebied even opzij te zetten. Als je hem of haar kunt helpen doe je dat met alle liefde.

Financiën: Je werkgever is zeer tevreden over je, wat dit een perfecte week maakt om een evaluatiegesprek te voeren of je salaris te bespreken.

Werk: Kleren maken de man én de vrouw. Een verandering van je look brengt hoogstwaarschijnlijk ook een verandering teweeg in de manier hoe anderen jou benaderen.

Persoonlijk: Gedoe binnen een vriendschap brengt wat onrust. Blijf vooral kalm en slaap er eerst even een nachtje over voor je iets zegt wat je eigenlijk niet meent. Neem sowieso voldoende rust, oververmoeidheid maakt je onnodig prikkelbaar.

Weegschaal

Liefde: Aangezien je partner deze week moeite heeft met tot tien tellen ben jij nu degene die vooral kalm dient te blijven. Twee druktemakers onder één dak is nu zeker niet gewenst.

Financiën: Wees alert op geluidjes in je auto of vreemde bewegingen die deze maakt wanneer je erin rijdt. Door op tijd een defect te signaleren kan je jezelf veel kosten besparen. Let ook extra goed op in het verkeer wanneer een andere bestuurder dit niet doet!

Werk: Nieuwe uitdagingen doen zich voor en ja dit kan best pittig zijn. Immers, als het je aan zou komen waaien zou het geen uitdaging zijn. Gelukkig kun je het allemaal prima handelen, dat wel!

Persoonlijk: Onverwachte situaties doen wat stof opwaaien binnen de familie. Ouders, kinderen of je geliefde hebben extra aandacht nodig.

Schorpioen

Liefde: Je geliefde heeft met betrekking tot een persoonlijke kwestie moeite met het opbrengen van geduld. Gelukkig ben jij er om hem of haar gerust te stellen en af te leiden met het idee om er samen even lekker op uit te gaan.

Financiën: Juist nu is het belangrijk om goed na te denken over waar je je geld aan wilt besteden en hoeveel. Bekijk bij mankementen aan PC of telefoon of de kosten voor reparatie opwegen tegen de aanschaf van een nieuw apparaat.

Werk: Onzekerheid op de werkvloer houdt je flink bezig. Blijf vooral geduldig en neem niet uit frustratie een overhaast besluit. De kansen keren zeer binnenkort ten goede!

Persoonlijk: Als je al betrokken was bij een juridische kwestie, kun je hier deze meer duidelijkheid over verwachten.

Boogschutter

Liefde: Als jullie nu nog niet naar het buitenland willen of kunnen, is dit wel een fijn moment om alvast plannen te maken voor de naaste toekomst, wanneer het wel weer mogelijk is.

Financiën: Achterstallige betalingen komen nu gestaag binnen. Waak ook zelf voor slordigheidsfoutjes bij het doen van een overboeking. Kleine vergissingen komen nu minder snel boven water waardoor het erg veel tijd kost om ze te achterhalen.

Werk: Er vindt een belangrijke wijziging in je werk plaats waar je absoluut blij mee bent. Je zult er zelf ook wat energie in moeten steken maar dit doe je graag en kost je geen enkele moeite.

Persoonlijk: Besteed wat meer aandacht aan de dingen die je thuis nog zou willen veranderen, zowel met het oog op aandacht voor je gezin als de inrichting van je huis, tuin, terras of balkon.

Steenbok

Liefde: Jij en je geliefde zijn het niet helemaal eens over de manier waarop jullie je vrije tijd willen invullen. Je zou je partner echt enorm blij maken als je bereid bent om deze keer zijn of haar zin te doen.

Financiën: Op financieel gebied gaat alles zijn gangetje en staan er geen bijzonderheden op stapel. Prima, niets mis met overzicht en stabiliteit.

Werk: Zolang je werk naar je toe blijft trekken ben je nooit klaar. Probeer wat meer met lijstjes te werken en gun jezelf daarnaast meer rust en ontspanning. Achter de PC een boterham in je mond proppen is geen lunch, Steenbok.

Persoonlijk: Wees matig met vet, suiker en zout. Drink veel water en eet zo clean mogelijk. Je hoeft echt niet op dieet maar even een flinke inwendige reiniging zou geen overbodige luxe zijn.

Waterman

Liefde: Jij en je geliefde voeren belangrijke gesprekken waarbij het belangrijk is dat jullie elkaar halverwege tegemoet komen. Je kunt jezelf prima verwoorden waardoor je partner exact begrijpt wat je bedoelt.

Financiën: Als je je al zorgen maakte om je financiën maakt een onverwachte meevaller deze week hier direct een einde aan.

Werk: Op je werk is het erg druk en er wordt veel gevraagd van je flexibiliteit. Geen probleem, zolang jij niet de enige bent die zich continu dient aan te passen.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin blijkt financiële problemen te hebben. Je kunt hem of haar helpen met het geven van nuttige adviezen en het zoeken naar een instantie die mogelijk een oplossing heeft.

Vissen

Liefde: Je bent wat sneller moe waardoor het ’s avonds samen film kijken er even niet in zit. Halverwege val je gewoon in slaap. Wel ligt er – overdag - een gezellig familiebezoekje in de planning.

Financiën: Je financiën zijn oké, maar je krijgt het niet voor niets. Het is harder werken voor hetzelfde geld. Wel is er op de werkvloer minder stress waardoor het je relatief gemakkelijk afgaat.

Werk: Op je werk zul je je meer aan de omgeving aan moeten passen want andersom gaat niet gebeuren. Ook de antwoorden op vragen die je stelt blijven voorlopig uit.

Persoonlijk: Eén van je kinderen heeft problemen op het gebied van vriendschappen of relaties. Bij jou vindt hij of zij een luisterend oor. En een vers kopje thee.