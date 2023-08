Daghoroscoop 28 augustus - Kreeft: Laat je tanden zien!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid kan de komende tijd meer aandacht vragen en dat is de invloed van Saturnus. Het goede nieuws is dat een Maagd altijd gefocust is op haar gezondheid en snel maatregelen neemt als er iets mis lijkt. Er kan sprake zijn van een chirurgische ingreep, maar daar zul jij goed op reageren.

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Het kan moeite kosten de deur uit te gaan met een drukke week voor de boeg. Wees buitenshuis extra op jouw hoede; je loopt meer dan anders gevaar. Met een vriend(in) kan een aanvaring ontstaan; gun diegene het voordeel van de twijfel.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Een prima dag om jouw netwerk uit te breiden, zowel sociaal als zakelijk. Tijdens sociale activiteiten kan een vonk van liefde overslaan maar dat kan ook terwijl je zaken doet. Beheersing is van cruciaal belang als een relatie jou begint te ergeren.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Toon jouw verantwoordelijkheidsgevoel, anderen zullen het je kwalijk nemen als jij je aan iets onttrekt. Als je recent een relatie verbrak is het zinvol je af te vragen of deze kan worden hersteld en zo niet, gun jezelf dan een adempauze.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

Degenen die fulltime werken kunnen last hebben van het maandagochtendgevoel. Zij zullen extra zelfdiscipline moeten inzetten. Laat jouw tanden zien en word liever boos dan wanhopig, als iets of iemand jou hindert.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Een reis kan geannuleerd worden , vertraagd of moet worden aangepast. Jouw veiligheid wordt bedreigd; neem geen onnodig risico. Een spontane hulpactie wordt beloond. Rijd niet mee met iemand die gedronken heeft.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Groepsactiviteiten zullen tevredenheid schenken. Sluit je bij iets aan als je nergens bij betrokken bent. Op het werk kan ruzie ontstaan als iemands aanwezigheid spanning oproept. Onthoud de namen van de mensen die jij ontmoet.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Een beleefdheidsfrase in het juiste oor zal jou professioneel geen windeieren leggen. Je kunt op vooraanstaanden indruk hebben gemaakt met een recente prestatie. Beheers je en zorg dat jij over feiten beschikt als ruzie dreigt.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Concentreer je op een persoonlijk doel en ga aan de slag. Een geschikte dag om je aan te melden voor een studie. Maak een optimaal gebruik van jouw natuurlijke gaven. Thuis kan het gaan rommelen als iemand veeleisend is.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Onder invloed van de kosmos kunt jij assertiever en agressiever zijn dan anders, waardoor een klein conflict kan ontaarden in stevige ruzie. Automobilisten moeten extra voorzichtig zijn; temperament kan voor brokken zorgen.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Houd binnensmonds waarover jij al een tijdje tobt. Tact is nu uiterst belangrijk. Je verspeelt een buitenkans als je te direct bent. Houd je aan regels; het is onwaarschijnlijk dat iemand een uitzondering voor jou maakt.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Je hebt zin om er stevig tegenaan te gaan. Bespreek jouw toekomst met iemand die daarop invloed kan uitoefenen. Wees niet bang om gebruik te maken van de openingen die worden geboden. Bewijs wat je denkt waard te zijn.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Hoewel anderen het vandaag voor het zeggen hebben betekent dat niet dat jij naar hun pijpen moet dansen. Je kunt ook jouw zegje doen vanuit de coulissen. Extra discretie is geboden. Misschien moet je jouw integriteit bewijzen.

