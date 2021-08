’Ik wil niet meer mee naar mijn schoonmoeder’

Lieve Sabine, mijn man vindt het belangrijk om minstens één keer in de week naar zijn moeder te gaan. Maar ik kan het soms niet opbrengen. Ze is oud en hoort daardoor ontzettend slecht, maar soms heb ik het idee dat ze mij expres negeert. Ook opmerkingen als ’Ben jij nu alweer vrij van je werk?’ en ’Wat heb jij nou weer aan?’ vallen niet in goede aarde bij mij. Ik weet dat mijn man het waardeert als ik met hem meega, maar ik zie er vaak zo tegenop. Wat moet ik doen?”

Sabine: „De relatie met de schoonmoeder… Het is niet voor niets zo vaak hét ingrediënt voor een sappige verhaallijn in een film of een lekker boek. Die relaties zijn natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, want er spelen zoveel emoties mee. En misschien heb je wel gelijk dat ze je expres negeert. Dus doe vooral wat voor jou het beste voelt. Ga dan niet elke week mee, kies gewoon de momenten waarop je zeker weet dat je de ergernissen van je af kunt laten glijden. En als zij dan op den duur vraagt waarom je niet meer zo vaak meekomt, dan leg je uit dat je dacht dat ze dat toch niet echt op prijs stelt, of zo.

We hebben je probleem ook op onze VROUW Facebookpagina voorgelegd. De lezeressen zijn er vrij duidelijk over. Ellen Vanschaik brengt haar man bijvoorbeeld altijd naar zijn moeder en gaat vervolgens zelf naar de sportschool. En Marike van der Woude zegt: „Gewoon om de week meegaan, vrolijk doen en haar het voordeel van de twijfel geven. Misschien wordt het gezellig en anders heb je de week erop weer vrij.”

Sandra Elzinga zou haar met gelijke munt terugbetalen en net doen of ze haar de hele tijd niet verstaat. „En als zij er zat van wordt, dan zeg je: ja irritant hè.”

Kortom, het is een onhandig probleem, maar het is de ruzie toch niet waard? Ga af en toe mee en houd de eer aan jezelf. Je man weet ook wel hoe het zit en je zou het ook een keer met haar kunnen bespreken. En als jij volgens haar dan spoken blijkt te zien, dan kun je daar de eerstvolgende keer dat zij jou een rotgevoel geeft op terugkomen. En dan uitleggen dat je dit gedrag bedoelt. Succes ermee!”

