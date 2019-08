Mari van der Ven over baard Willem-Alexander: Stoer en mannelijk!

Mari van der Ven (Haaratelier in Den Bosch) is erg te spreken over de baard van onze Koning. Wat hem betreft is het een blijvertje en geen vakantiebaardje: “Ik vind het verrassend. We kennen hem toch zonder baard. Goed dat hij het doet in zijn functie. Hij staat erg in de schijnwerpers, maar het past bij zijn positie. Een baard straalt gezag uit, is stoer en mannelijk. En zonder baard heeft hij toch een beetje een blotebillengezicht. Dus ik zeg go for it Willem-Alexander!”

Kapsel gedateerd

Wel vindt Mari van de Ven dat de Koning zijn coupe een beetje aan moet passen op zijn nieuwe imago: “Zijn kapsel vind ik wat gedateerd. Hij heeft het altijd hetzelfde met die zijscheiding. Het is natuurlijk geen hipster, hij zal het niet ineens opscheren, maar het mag wel iets meer gestyled worden en hij heeft het nu altijd bot afgeknipt.

Ik denk dat zachtere lijnen beter bij hem zouden staan Dan is het wat verzorgder en wat zorgvuldiger.” Ook de rossige kleur bevalt de stylist goed: “Een mooie natuurlijke kleur. Daar is niks mis mee. Je gaat je baard natuurlijk niet verven dat zou dan elke dag moeten en zo ijdel is hij ook weer niet, schat ik zo in.”

Trendsetter

“Onze koning is over het algemeen geen trendsetter. Maar nu is hij eens degene die de ogen op zich gericht heeft omdat hij wat anders probeert. Meestal is het zijn vrouw die vernieuwd is op het gebied van kleuren en mode. Máxima heeft de baard denk ik wel goedgekeurd. Zij drukt een duidelijk stempel, heeft klasse en gevoel voor mode. Haar stem is belangrijk, ze gaat altijd heel erg mee met de mode.”

Hoewel Willem-Alexander wel vaker op een ‘vakantiebaardje’ te betrappen was is het volgens Marie van der Ven nu wel anders: “Deze baard is mooi vol. Dat is een ander verhaal. Die moet je ook goed onderhouden en goed verzorgen. Het liefst met baardvet.”

Floris van Bergen

Baardman

Mari van der Ven is zelf ook een echte 'baardman'. “Bij mij gaat hij er nooit af! Een baard gaat ook nooit uit de mode. Dat is net zoiets als smokey eyes: een echte klassieker.”

Of Willem-Alexander een blijvende baarddrager wordt, daar durft Mari van der Ven zijn handen niet voor in het vuur te steken: “Hij gaat er nu mee naar een officiële gelegenheid, dus het is eigenlijk al een werkbaard in plaats van een vakantiebaard. Als hij ‘m met Prinsjesdag nog heeft, is er sprake van continuïteit.”

Kale mannen

De baard is volgens de stylist al wel veel langer in de mode. “Al een paar jaar. Maar je ziet dat het een blijvertje is. Je hebt verschillende variaties met stoppelbaard en je zag ook een tijdje die hele lange baarden, bijvoorbeeld in reclames. Nu zie je dat ze ook met lang haar worden gedragen. Wat je ook ziet is dat kale mannen baarden nemen. Ja, misschien een beetje ter compensatie inderdaad.”

Dat Willem-Alexander een ‘laatbaard’ is, is volgens Marie van der Ven onzin: “Een baard is altijd goed. Je kunt er haast niet de mist mee ingaan. Bij Brad Pitt zagen we ook ineens een baard. Dat gaf zijn babyface toch wat mannelijks.”