Daghoroscoop 12 december - Sterrenbeeld Leeuw: durf vaker nee te zeggen!

VANDAAG JARIG:

Het was geen uitgesproken romantisch jaar; jouw liefdesleven bleef zoals het was. Als je een relatie hebt, dan heeft die stand gehouden en hebt je er niet één dan blijft dat waarschijnlijk ook zo. In principe vindt je dat best. Komend jaar wordt echter een ander verhaal; vrijgezellen kunnen wat beleven!

STERRENBEELD RAM

Degenen onder je die niet zelfzuchtig zijn wacht een gouden kans. Er kan jou (al dan niet) betaald werk worden aangeboden bij een charitatieve of overkoepelende instelling. Geef conservatieve naasten geen té originele geschenken.

STERRENBEELD STIER

Verandering van omgeving zal je goed doen, al kan een lange reis vermoeiend verlopen. Een belangrijk sociaal contact is jouw inzet waard. Stel het niet langer uit als je nog voor kerst post of een pakje bezorgd wilt hebben.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jaloezie kan een gewoonlijk goede samenwerking verstoren. Het kan even duren voor je weet wat er aan de hand is. Een vriend(in) met problemen kan hulp nodig hebben. Iemand kan jokken of je hoort iets wat je niet leuk vindt.

STERRENBEELD KREEFT

Zaken kunnen plotseling veranderen waardoor je behoorlijk van slag raakt. Er valt nog iets te redden als je op details focust en je niet door emoties laat afleiden. Boos worden leidt tot niets en draait de situatie op slot.

STERRENBEELD LEEUW

Heb je de laatste tijd niet teveel tijd geïnvesteerd in de problemen van anderen? Durf vaker “nee” te zeggen als iemand een beroep op je doet en je andere plannen hebt. Overweeg een tijdelijke baan om even iets bij te verdienen.

STERRENBEELD MAAGD

Voor verliefden kan het een week van grote intimiteit worden. Geniet van gezamenlijke activiteiten. Laat je niet uit balans brengen door een vriend(in) die kennelijk jaloers is. Artistieke inspiratie kan iets buitengewoons opleveren.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een kink in de kabel kan onderhandelingen stagneren over de koop of verkoop van onroerend goed. De transactie komt minder vlot tot stand dan je hoopte. Werkdruk kan er toe leiden dat je minder tijd hebt voor geliefden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Tact en diplomatie zijn deze week jouw sleutelwoorden. In de familie kan iets ter sprake komen dat een goed gesprek stagneert. Wees niet bang te zeggen wat je vindt. Een zakelijk gesprek verloopt goed dankzij jouw zelfvertrouwen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt het gevoel hebben dat je niet veel anders doet dan rekeningen betalen. Kinderen lijken onverzadigbaar en je zult hun wensen moeten indammen. Trek de broekriem wat aan als ook uitgaan in de papieren loopt.

STERRENBEELD STEENBOK

De week zal goed verlopen. Zorgen die je bezighielden lijken verdwenen, misschien als gevolg van andere vooruitzichten of omstandigheden. Meer zelfvertrouwen helpt jouw plannen te verwezenlijken. Het geluk is met je.

STERRENBEELD WATERMAN

Het verlangen alleen te zijn kan nu heel sterk zijn. Ongelukkigerwijs zullen anderen daar geen rekening mee houden. Onderschat het effect van een kort en krachtig “nee” niet als mensen je bij van alles willen betrekken.

STERRENBEELD VISSEN

Vrienden en kennissen zullen jouw plannen steunen, maar dat kan uit gemakzucht zijn. Laat hen gerust de handen uit de mouwen steken als je binnenkort een feest geeft waar ook zij te gast zijn. Let op financiële ontwikkelingen.

