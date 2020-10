Ga jij in de herfstvakantie naar het buitenland?

Onderzoek van het CBS toont aan dat het aantal Nederlanders dat in het tweede kwartaal van 2020 op vakantie ging, 65 procent lager was vergeleken met het tweede kwartaal van 2019. Nederlanders kozen er dus massaal voor om de vakantie dit jaar over te slaan.

Vakantieverbod

Voor veel vakantielanden geldt momenteel code oranje, onder andere voor Spanje. Dit betekent dat het dringende advies geldt om alleen noodzakelijke reizen naar dit land te plannen.

Landen waar code geel geldt, wat betekent dat het bezoeken van dit land veiligheidsrisico’s met zich meebrengt, zijn bijvoorbeeld Italië, Duitsland en Oostenrijk. Goed om te weten, maar mensen zijn doorgaans toch niet van plan om (herfst)vakantie in het buitenland te gaan vieren.

Sterker nog: Diana had graag gezien dat de overheid het had verboden om op vakantie te gaan naar het buitenland.

Hoezo vliegtuig?

En Marlieke vindt België of Duitsland als vakantiebestemming nog oké, maar mensen die voor een weekje weg in het vliegtuig stappen, snapt ze niet.

