Ⓒ Hollandse Hoogte | Bart Maat

Dertig jaar geleden kusten ze elkaar voor het eerst. Maar nog steeds koesteren ze een diepe liefde voor elkaar. Een geheime liefde, want de Italiaanse Alberto is getrouwd, en dus niet met Claudia. Tegen beter weten in hoopt ze dat hij ooit toch voor haar kiest.