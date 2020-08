Alletta (50): Een oma met een hanenkam kon écht niet, werd gezegd

Ⓒ MARIËL KOLMSCHOT

Van een pimpelpaarse hanenkam tot ellenlange manen. Wij spraken vier totaal verschillende vrouwen, die één ding gemeen hebben: geen haar op hun hoofd, of oksel, die eraan denkt hun look te veranderen. In deze editie spreken we met Alletta Majoor (50). Alleen met een knalpaarse hanenkam voelt ze zichzelf. Alletta is zelfstandig ondernemer, getrouwd, heeft drie volwassen kinderen en twee kleinkinderen.