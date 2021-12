Vanaf welke leeftijd geef je je kind kleedgeld?

De leeftijd waarop je met je kind over kleedgeld kunt gaan praten, is voor ieder kind verschillend, stelt budgetcoach Cinthia Zijderveld. „Het ene kind heeft daar eerder behoefte aan dan het andere. Zo leert de ervaring dat meisjes vaak wat eerder ’los willen gaan’ dan jongens. Het ene kind geeft nu eenmaal meer om kleding dan het andere, dus de leeftijd waarop het verstandig is met kleedgeld te beginnen, is lang niet voor ieder kind hetzelfde.”

Kleine stapjes

Veel ouders beginnen hun kind kleedgeld te geven vanaf het moment dat ze naar de middelbare school gaan, weet Zijderveld. „Daarbij raad ik altijd aan om het in stapjes aan te pakken. Geef niet in één keer een groot bedrag waar ze het in een maand mee moeten doen, maar pak het eerst kleiner aan. Geef in eerste instantie een paar tientjes waarmee je kind alleen zijn of haar bovenkleding mee moet betalen. Grote dingen, zoals sportspullen, een winterjas of schoenen, betaal jij dan nog. Later kun je dat steeds verder uitbreiden, tot het moment dat je je kind leert dat hij of zij het met een vast bedrag per maand helemaal zelf moet zien te redden. Als je kind 17 jaar oud is, moet dat moment wel gekomen zijn.”

Kleedgeld is leergeld

Maar wat als je kind bij het eerste het beste ontvangen bedrag al het geld over de balk smijt en binnen twee dagen alles opmaakt? „Ik zou daar niet te veel bovenop zitten. Kleedgeld is leergeld! En je hebt toch liever dat ze het nu leren, dan wanneer ze op zichzelf wonen. Waar de een goed kan sparen, maakt de ander het in één week op. Ik heb zelf een zoon die het belangrijk vond om dure merktruien te kopen, waardoor hij het uiteindelijk met slechts twee truien moest doen. Prima, laat het ze maar ondervinden. Zeker als ze jong zijn.”

Aparte rekening

Ga bij voorbaat wèl met je kind in gesprek om wat meer bewustwording te creëren van de waarde van spullen. „Veel kinderen hebben tegenwoordig geen idee wat spullen überhaupt kosten. Omdat bijna alles met de pinpas wordt betaald, is het lastiger om daar zicht op te houden. Geld uitgeven is makkelijker dan vroeger, toen alles contant werd betaald. Leg je kind uit wat kleren kosten en dat het verstandig is om wat geld te sparen voor grotere uitgaven die hij of zij later moet doen, zoals bijvoorbeeld voor het bekostigen van een winterjas. Ik raad ook aan om een aparte rekening voor het kleedgeld te openen, met daarbij ook een aparte pinpas. Zo voorkom je dat je kind het kleedgeld opmaakt aan andere zaken. Die pinpas kan ook netjes thuisgelaten worden als je kind bijvoorbeeld naar school gaat. Kleedgeld is voor kleding, zakgeld voor al het andere. Houd daar wel zicht op.”

Contant opnemen

Het kan ook handig zijn om je kind het kleedgeld contant te laten opnemen, vervolgt Zijderveld. Zo behoudt hij of zij beter het overzicht van het beschikbare geld en is het makkelijker om te berekenen wat er allemaal mogelijk is in een maand. Sommige kinderen hebben nog wat meer hulp nodig. Zijderveld: „Mijn andere zoon kocht bijvoorbeeld juist helemaal niets van zijn kleedgeld. Aan hem heb ik gevraagd of hij het fijn vond als ik even meekeek, en of hij samen met me de stad in wilde. Dat was inderdaad het geval. Het ene kind vindt het nu eenmaal fijn om alles zelf te regelen, het andere heeft daar wat meer hulp bij nodig.”

Ingrijpen

Als het echt de spuigaten uit dreigt te lopen, kun je altijd nog ingrijpen. Zijderveld: „Als het na een jaar nog steeds zo is dat het kleedgeld binnen een paar dagen op is, kun je het gesprek aangaan. Leg uit dat dat in het latere leeftijd niet meer mogelijk is, en dat je moet sparen om grote uitgaven te doen. Je kunt je kind zichzelf laten evalueren en vragen of hij of zij tips nodig heeft. Praten over geld is belangrijk om bewustwording te creëren. Zorg dus dat het onderwerp altijd bespreekbaar blijft.”