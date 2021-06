Vind je dat de middelbare scholen pas na de zomervakantie open moeten?

Volgens Slob is het van groot belang dat leerlingen weer fysiek onderwijs krijgen. Het zou volgens hem een groot verschil maken, niet alleen in de schoolprestaties, maar ook in het welzijn van de scholieren.

Maatregelen niet haalbaar

Maar toch ziet een aantal scholen de heropening niet zitten. Volgens Hendrik de Moel, voorzitter van de Algemene Onderwijs Bond, zijn er scholen die hun deuren gesloten houden, omdat zij vinden dat ze geen bescherming kunnen bieden aan hun personeel en leerlingen. De maatregelen die gelden voor middelbare scholen bestempelen zij als ‘onhaalbaar’.

Het gaat hier om de maatregel dat zowel docenten als leerlingen twee keer per week een zelftest moeten doen. Lerarenvakbond LIA (Leraren in Actie) noemt dit ‘onuitvoerbaar’: ’Niemand, leerlingen en volwassenen, kan worden verplicht om tweemaal per week een zelftest te doen. Daardoor kan niet aan de voorwaarden worden voldaan en is volledige heropening onmogelijk’, is te lezen in De Telegraaf.

Ook zouden er geluiden zijn dat leerlingen de zelftest mee naar huis krijgen, in plaats van dat de test op school wordt uitgevoerd. Hierdoor is het toezicht op de testen verdwenen.

Bijna zomervakantie

De eis van Slob dat alle middelbare scholen weer open moeten, zorgt dus voor veel onbegrip en onrust. Dat terwijl het schooljaar bijna is afgelopen. Voor regio Noord begint de zomervakantie al op 10 juli, wat betekent dat de leerlingen maximaal zes weken fysiek les zullen hebben. Regio Midden en Zuid hebben respectievelijk op 17 juli en 24 juli zomervakantie.

Niet gevaccineerd

Er was al kritiek op de heropening van de middelbare scholen, omdat veel docenten nog niet gevaccineerd zijn. Volgens Slob is er maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld als een docent een kwetsbaar familielid heeft die nog niet gevaccineerd is.

