Janneke: Mijn zoon verongelukte door chauffeur onder invloed

Leroy en zijn dochtertje

Als het aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid ligt worden beschonken bestuurders in de toekomst zwaarder gestraft en raken ze eerder hun rijbewijs kwijt. Of dat nu echt de oplossing is, betwijfelt Janneke (50). Zij verloor drie jaar geleden zoon Leroy (26), nadat hij in de auto stapte bij een bestuurder die onder invloed was van alcohol en wiet.