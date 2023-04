Beste Karien van Gennip,

‘Een vaste baan biedt perspectief, de mogelijkheden om je te ontwikkelen, om keuzes te maken, te investeren. Veertig procent van de Nederlanders heeft dat niet.’

Ik hoorde u dit deze week zeggen in het televisieprogramma Op1. Omdat zzp’ers volgens mij niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de regelingen die Van Gennip noemde, wil ik mijn ervaring graag wat met u delen. In 2019 viel ik om. Zomaar ineens, midden op op de Wibautstraat. Twintig minuten later werd ik wakker in de ambulance. Er volgden onderzoeken en een drie maanden durende medische molen.

Aandoening

De neuroloog in het UMC Utrecht had uiteindelijk wel en niet goed nieuws: de oorzaak van mijn epileptische aanval (een vaatafwijking in het hogere taalgebied) werd niet behandeld. Ingrijpen zou er misschien voor zorgen dat ik mijn vak als journalist en schrijver niet meer zou kunnen uitoefenen en niet meer voor mijn kinderen zou kunnen zorgen. Toen ik in die molen zat had ik stress: konden we onze hypotheek nog betalen van één inkomen? Hoe moest het met dat boekencontract dat ik net had getekend? Tegelijkertijd was mijn werk mijn houvast. Ik schreef vol vuur een subsidieaanvraag voor mijn boek die werd toegekend, ging op pad voor research en mijn werk als journalist. Als ik thuis op de bank was blijven zitten, was ik gek geworden van de onzekerheid en zorgen. Die periode leerde me niet alleen dat je (bijna) altijd nog heel veel wel kan en hoezeer werk een anker is.

Ik ben inmiddels meer dan twintig jaar zelfstandig en heb op een griep na nog nooit niet gewerkt. Zelfstandig zijn is zeker in de creatieve sector geen vetpot, maar het geeft me de vrijheid om te doen wat ik belangrijk vind. Dit geldt voor veel zelfstandigen. Het zijn bij uitstek mensen die perspectief zien, die zich constant ontwikkelen en investeren in zichzelf. Behandel hen niet als zielig, ze zijn trots op wat ze doen, en hebben er vaak bovengemiddeld veel plezier in. Velen regelen zelf een spaarpot, worden lid van een broodfonds of hebben andere manieren om in een inkomen te voorzien als ze niet kunnen werken.

AOV

Maak een AOV betaalbaar voor iedereen, maar niet verplicht waardoor we worden opgezadeld met een kostenpost van honderden euro's per maand op een vaak relatief klein inkomen. En dan is er nog die wachttijd. Worden zzp’ers ziek dan zullen ze waarschijnlijk zo snel mogelijk (deels) weer aan het werk gaan of manieren zoeken om toch inkomen te verkrijgen. Als de uitkering pas na een jaar wachten wordt betaald, waar moeten ze dan in de tussentijd van leven?

En hoe gaat u ervoor zorgen dat verzekeraars mensen zoals ik, met een aandoening die in een risicogroep vallen, niet een (veel) hogere premie laten betalen?

Boek

Mijn boek verscheen anderhalf jaar na mijn epileptische aanval. Als ik iets leerde dan is het wel opstaan als je (letterlijk) bent gevallen en nieuwe mogelijkheden scheppen. In mijn geval: minder in opdracht werken en meer ondernemen. Ik ben onafhankelijker en daadkrachtiger geworden en heb ervaren hoeveel mensen willen helpen bij tegenslag. De overheid is daar lang niet altijd bij nodig. Veel zzp'ers hebben een enorme veerkracht, daarom zijn ze zelfstandig. Ze willen helemaal geen vaste baan. Laten we die dus vooral niet vergeerlijken en zzp’ers waarderen in plaats van betuttelen.

Hartelijke groet,

Miloe van Beek

