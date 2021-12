’Ik stuurde hem soms wel 50 mailtjes op een dag’

„Mijn (inmiddels) ex-man was 37 toen bij ons de ellende begon. Een klassiek geval van een midlifecrisis. Hij werd verliefd op mijn beste vriendin en biechtte op dat hij met haar had gezoend. Maar hij beloofde me dat het echt bij één keer zou blijven, want hij hield van me en wilde mij niet kwijt. Ik zei: ’We komen hier samen uit.’

Maar toen na een maand bleek dat ze stiekem nog steeds contact hadden, trok ik het niet meer en heb ik hem tussen ons laten kiezen. Uiteindelijk zei hij dat-ie niet meer genoeg van me hield en wilde hij scheiden. Mijn vriendin was nog wel getrouwd. Met lede ogen moest ik toezien dat hij kwijlend achter haar aan liep en dat hij steeds vaker onze dochter niet kwam halen of slechts voor een paar uurtjes in plaats van het hele weekend. Uiteindelijk liep de relatie met mijn vriendin stuk en werd hij depressief.

Bedrijfsschuld

Hij vroeg me om ons huwelijk nog een kans te geven. Onze dochter gaf de doorslag. Zij miste haar vader zó erg dat ik hem heb teruggenomen. Heel even ging het goed tussen ons, totdat hij steeds vaker ging stappen en meer in de kroeg zat dan thuis. Hij begon meer en meer te drinken en ik kwam erachter dat er een bedrijfsschuld was ontstaan. Binnen een half jaar had hij zijn goedlopende bedrijf om zeep geholpen. Toen was ik er klaar mee en heb ik de scheiding doorgezet.

50 mailtjes per dag

Hij vertrok woedend: het was míjn schuld dat de relatie uit was, dat het bedrijf failliet ging en dat hij onze dochter zo weinig zag. Het was vooral mijn schuld dat alles mislukte in zijn leven. Stom genoeg trok ik me dat enorm aan, omdat ik hem miste en nog heel veel van hem hield. Ik stuurde hem soms wel 50 mailtjes per dag met de boodschap dat hij bij me terug moest komen en dat ik hem zou redden. Helaas wilde hij mij niet meer.

Sterker nog, hij kreeg een nieuwe vriendin. Die zorgde er in eerste instantie voor dat het contact met onze dochter werd hersteld, maar na een tijdje noemde hij haar een ’kutpuber’ en verweet mijn dochter hem dat hij veel meer tijd besteedde aan zijn nieuwe vriendin dan aan haar. Ik heb hem toen weer veel gemaild omdat ik het niet eerlijk vond dat hij onze dochter negeerde en bovendien niets meer voor ons betaalde.

Crisisopvang

Sinds kort woont hij met zijn nieuwe vriendin in Frankrijk. Hij heeft geen contact meer met onze dochter, die inmiddels 12 is. Volgens haar omdat zijn nieuwe vriendin haar haat. Ook betaalt hij geen alimentatie meer. Ons huis is inmiddels verkocht en ik zit in de crisisopvang, omdat ik geen huurwoning kan betalen. Mijn ex dreigt aangifte te doen wegens stalking als ik niet ophoud met hem lastig te vallen. Maar ik heb altijd alles voor hem gedaan.

Het is toch niet eerlijk dat ik geen inkomen meer heb, omdat hij niets meer betaalt? En dat ik alleen voor de opvoeding voor onze dochter sta, die inderdaad een heel lastige puber is? Hij heeft een geweldig leven en mijn leven is een hel. Ik wou dat ik iets kon bedenken waardoor hij zich net zo rot gaat voelen…”

Opgebiecht

