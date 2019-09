’Niet alleen een advocaat, maar een vader is vermoord’

Natuurlijk is deze moord een verschrikkelijke aanval op de advocatuur, de rechtstraat en onze hele maatschappij. Oscar Hammerstein zei in Dit is de dag: de moord op advocaat Derk Wiersum zou als terroristische daad benoemd moeten worden. Het doel is namelijk ook andere advocaten en de hele samenleving angst aanjagen. Voormalig korpschef van de Amsterdamse politie Pieter-Jaap Aalbersberg vertelde een jaar geleden dat dergelijke huurmoorden voor een bedrag tussen de 3- en 5000 euro worden uitgevoerd door piepjonge, over het algemeen zwakbegaafde knullen op zoek naar status - ‘hitters’ in het criminele jargon.

Coffeeshop

3000 euro. Wat ik me afvraag: ’Zou zo’n jongen daarna in de coffeeshop zitten opscheppen over hoe hij wist te ontkomen?’, ’Zou hij trotse selfies maken met zijn stapeltje bloedgeld?’ ’s Avonds moe maar voldaan in slaap vallen, denkend aan de Balenciaga’s die hij de volgende ochtend kan gaan scoren? Volgens zijn collega Jillis Roelse had Derk Wiersum recent gezegd: ’Ik ben niet alleen advocaat, ik ben ook mens.’ Hij wilde gewoon door de stad kunnen fietsen.

Zou zo’n gastje daar ook maar een moment over nadenken? Dat hij niet alleen een mens van het leven heeft beroofd, maar ook een vrouw en twee kinderen van een toekomst met man en vader? Dat er twee jonge kinderen zijn die veel te jong leren dat het goede niet altijd wint, en dat er geen papa meer is die ze ’s avonds een sprookje voorleest?

Vader

Ik vrees van niet. Sterker nog. Ik vrees dat zo’n knul gewoon doorgaat met leven. Misschien wel naar huis gaat, tegen zijn ouders zegt dat hij een goede dag had. Misschien zijn vader welterusten kust.

Hij wel.

Iedereen die niet langer in sprookjes gelooft, weet het: ’Soms winnen de boeven’. We leren dat het leven niet eerlijk is. Dat je niet moet vragen: ’Waarom ik?’ Maar: ’Waarom ik niet?’

Maar krommer dan vandaag was het recht waarschijnlijk nooit.

