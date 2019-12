Is school op slot de oplossing?

Saillant detail: Er is becijferd dat duizenden leraren zonder werk zitten. Slechts een klein deel - zo’n 2750 van de 11.000 - kan terug voor de klas. Voorwaarden voor terugkeer zijn een lagere werkdruk, kleinere klassen en minder administratie zo blijkt uit onderzoek van AOB (De Algemene Onderwijsbond ) onder 1800 ww’ers.

Landelijke staking

De AOB is dan ook boos dat het kabinet niet van plan is structureel extra geld uit te trekken voor de onderwijssector. De bond roept leraren in zowel het basis- als het voortgezet onderwijs op om mee te doen aan een grote landelijke staking op 30 en 31 januari.

Gezellige tijd

Een oma reageert op de Amsterdamse staking: „Zou andersom eens moeten gebeuren. Dat mensen hun kind thuishouden uit protest omdat er elke dag een andere leerkracht voor de klas staat. Dat is bij mijn kleinzoon het geval, die is nu ook een week thuis en dat in de gezellige tijd van het jaar, dat het op school gezellig is. Ik vind dit niet kunnen. Gooi dat salaris omhoog en geef woonruimte aan leerkrachten die nu thuis zitten.”

Praat mee

Wat vind jij ervan dat scholen op deze manier aandacht vragen voor het lerarentekort? Als jij een ouder bent die getroffen is door de staking, hoe regel jij dan de opvang van je kind(eren). Praat mee op onze Facebook!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.