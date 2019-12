’Mijn vriend en ik hebben seks voor de webcam’

Het gebeurde spontaan na een avondje feesten. Mijn vriend en ik hadden allebei een drankje te veel op, zin in seks en besloten porno op te zetten.

Anders dan porno

Tijdens het zoeken naar een leuk filmpje, stuitten we op de site Chaturbate, waar gewone vrouwen, mannen en koppels zichzelf via de webcam filmen tijdens de seks. We vonden het allebei erg interessant om naar te kijken. Heel wat anders dan de standaard ingestudeerde porno, inclusief slap achtergrondverhaal en slecht camerawerk.

Dit waren échte mensen met échte passie. In de week erna bezochten we de site steeds vaker en het begon te kriebelen; we wilden zelf ook weleens een filmpje ’uitzenden’. De eerste keer dat we het probeerden, was heel onwennig.

Niet herkenbaar

Met de gordijnen dicht, het licht uit en wat kaarslicht aan, zetten we onze laptop neer op het bureau naast het bed. Het was even zoeken naar een goede houding en opstelling van de camera, waarin we wel duidelijk te zien waren, maar niet direct herkenbaar.

Ik had een wijntje op tegen de zenuwen, maar vond het toch heel gek om mezelf bezig te zien in beeld. Ik wist niet goed wat ik met mijn lichaam moest doen en hoe ik me moest gedragen. ’Waarom hangen mijn armen er zo ongelukkig bij? Heb ik geen dikke billen zo? En wat zit mijn haar eigenlijk stom!’

3000 kijkers

Toch vond ik het ook spannend om naar mezelf te kijken. En vooral omdat ik wist dat ook andere mannen en vrouwen naar ons keken. Naarmate we vaker filmpjes maakten, werd ik steeds losser en voordat ik het wist, danste ik in sexy lingerie voor de camera, liet ik me door mijn vriend uitkleden en hadden we daarna stomende seks.

Het geeft me inmiddels een heel bevrijdend gevoel als ik mijn kleren uittrek en voor de camera sta. Even kan ik al mijn gedachten en stress loslaten. Op zo’n moment voel ik me een zelfverzekerde seksgodin. Soms kijken er wel 3000 mensen naar ons!

Traditie

Zij doen spannende verzoekjes en maken tokens - munten die ingewisseld kunnen worden voor echt geld - naar ons over en bieden ons cadeautjes aan. Dat slaan we meestal af, want daar gaat het ons niet om. Inmiddels is het filmen een soort traditie geworden. Eens in de maand kijken we elkaar aan en weten we; het is tijd voor de webcam.

Het heeft onze relatie en mijn zelfvertrouwen echt goed gedaan. Het is namelijk best bijzonder om van 3000 mannen te horen dat je mooi bent. Waar ik eerst onzeker over bepaalde delen van mijn lichaam kon zijn, laat ik mezelf nu zonder gêne naakt zien.

Geheim

Risico’s zitten er natuurlijk wel aan. Niets weerhoudt de kijkers er namelijk van om screenshots of filmpjes van ons te maken en deze ergens op social media te plaatsen. Eén keer ben ik echt enorm geschrokken, toen we een berichtje kregen van een persoon die zei: ’Ik herken jou. Ik heb jou eerder ergens gezien…’

Sindsdien blokkeren we Nederland als we gaan filmen, want ik wil natuurlijk niet dat mensen mij herkennen op straat of mij gaan stalken of zo. Want hoe spannend en fijn onze webcamseks ook is, onze keurige families mogen dit echt niet weten.”

