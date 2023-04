Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'Arme Mia en Dion, nog niet erg ervaren in het vak en meteen afgebrand'

Catherine Keyl

’Mededogen, een mooi Nederlands woord, je komt het bijna niet meer tegen.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Het incident rond de kandidaten van Nederland voor het Eurovisie Songfestival is eigenlijk tekenend voor onze maatschappij. Mia Nicolai en Dion Cooper zongen in Spanje hun liedje extreem vals. Later werd gezegd dat de techniek niet deugde. Maar nu is mijn vraag: waarom greep niemand in? Ik weet het antwoord. Niemand durfde.