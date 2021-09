Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Senda (57): ’Opkrabbelen is niet makkelijk als je al een stempel hebt’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

Senda: „Afgelopen jaar heb ik ook mijn laatste verslavingen, alcohol en blowen, achter me gelaten.” Ⓒ Stef Nagel

Onze populaire rubriek ’Blootgeven’ is weer terug van weggeweest. Elke week hult een VROUW-lezeres zich in lingerie en geeft zich - bijna - bloot. Deze week Senda van Stuijvenberg (57). Senda is single, heeft een zoon (33) en is afgekeurd. Ze is 1.73 meter lang, weegt 82 kilo en heeft maat 40.