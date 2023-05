Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie 'Er zijn maar weinig mensen met diepgang'

Door Jeffrey Wijnberg

’Ik houd meer van oppervlakkige contacten.’

Wil je iemand complimenteren, zeg dan dat hij diepgang heeft. Wil je iemand beledigen, zeg dan dat hij oppervlakkig is. Dat is opmerkelijk, vooral omdat het verschil tussen ‘diepgang’ en ‘oppervlakkigheid’ lastig uit te leggen is. Toch ga ik een poging wagen om de onderste steen boven te krijgen.