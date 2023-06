Praat mee: Moeten scholen kinderen uit arme gezinnen van eten voorzien?

Samen met het Rode Kruis en het Jeugdeducatiefonds heeft het ministerie van Onderwijs het programma ’Schoolmaaltijden’ opgesteld’. Hierbij krijgen scholen subsidie om hun leerlingen van eten te voorzien, bijvoorbeeld in de vorm van een ontbijt, lunch of gezond tussendoortje. Ook een waardebon voor de supermarkt behoort tot de mogelijkheden. Deze maatregel lijkt echter niet waterdicht: er zijn nog altijd veel kinderen die met een lege maag in de klas verschijnen.

Buiten de boot

Wanneer dertig procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen, mogen scholen de subsidie aanvragen. Er zijn echter veel scholen die dat percentage net niet halen; die blijven bijvoorbeeld steken op 28 of 29 procent. Dat zijn alsnog veel leerlingen die thuis niet genoeg te eten krijgen. Die kinderen vallen daardoor buiten de boot, zegt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis tegen de NOS.

Zo’n 3000 leerlingen hebben tot nu toe een boodschappenkaart ontvangen. Dat aantal zou niet alleen in de kiem gesmoord worden door die grens van dertig procent, maar ook omdat financiële problemen lastig zijn om aan te kaarten. „Ouders moeten toch laten weten dat het financieel niet zo goed gaat. Ze zijn bang voor negatieve reacties van klasgenoten en je merkt dat er een stigma op zit”, stelt Van Batenburg. Schaamte is volgens haar echter niet nodig. „Het is in deze tijd niet raar dat je niet genoeg geld overhoudt om eten te kopen. Iedereen merkt dat de boodschappen duurder zijn.”

Grote gevolgen

Onderwijsminister Dennis Wiersma erkent de problemen. „We moeten keuzes maken voor wie we schoolmaaltijden kunnen realiseren, zodat de hulp daar komt waar hij het hardst nodig is”, schreef hij eerder al in een Kamerbrief. Daarin wordt ook gewezen op de gevolgen die honger onder kinderen met zich meebrengt, zoals het ontwikkelen van ongezonde eetpatronen en slechtere schoolprestaties.

