Klokhuis voor volwassenen Janny van der Heijden: ’Ik houd toch meer van hartig’

Door Sabine Leenhouts Kopieer naar clipboard

Janny kan best een taartje weerstaan: „Maar noten en kaasjes haal ik beter niet in huis.” Ⓒ MAX

Lekker eten kan intens gelukkig maken, maar elke dag zoetigheid is ook weer niet goed. En maat houden is best lastig, als taart eten je werk is... Toch wil uitgerekend Heel Holland Bakt-presentatrice Janny van der Heijden (68) mensen waarschuwen voor de gevaren van te veel suiker, vet en ander ongezond eten.