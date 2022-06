In welke kleding kom ik het beste voor de dag?

„De kledingkeuze van Amber Heard in de rechtszaal de afgelopen weken kan omschreven worden als braafheid en eenvoud troef. En bij tijd en wijle toonde ze zich een look-alike van Nanny McPhee met hooggesloten donkere outfits, de onschuld zelve zeg maar. Van purserlook met stropdas tot aan een de secretaresselook met keurige strikblouse met braaf tweedjasje, spierwitte hooggesloten blouses (geen zicht op het decolleté) en driedelig krijtstreep pak. Het haar zat dan weer in een knot, hing los, al dan niet met een grove krul. En dat alles in een overduidelijke glamourlook van de jaren dertig, een tikkeltje sober. In het gezicht weinig make-up en een bleek gelaat, behalve dan de rode lippenstift als eyecatcher, alsof de situatie haar allemaal niet in de koude kleren is gaan zitten. Het zou me echt niet verbazen als ze een heel team achter zich had staan dat haar styling, haar en make-up deed, want alles werd uit de kast getrokken.”

Kopie

Ook Johnny Depp deed zijn best met keurige pakken, gekleurde hemden en het haar strak achterover gekamd. En was het schijn die bedroog of hadden zijn fans toch gelijk dat Amber met haar herenpakken in krijtstreepje een beetje een kopie van hem wilde zijn? Zo nu en dan zette ze immers een heel mannelijke look neer alsof ze Johnny graag wilde imiteren of even hemzelf wilde zijn.

Accessoires

In Amerika wordt intussen al gesproken over ’dress tot suggest’, oftewel kleding die suggestief is en niets te raden over laat. En niks is minder waar, want het is intussen een vast gegeven dat bepaalde kleding voor bepaalde gelegenheden echt wel effect heeft. Denk bijvoorbeeld aan een zakelijke bespreking waarbij je zelf ook zakelijk gekleed bent om niet uit de toon te vallen en macht uit te stralen. En vergeet niet dat het bij belangrijke gelegenheden ook gaat om het maken van een eerste indruk en daardoor ligt de lat hoog. Als je twijfelt over je outfit speel dan vooral op safe, dat kan het minste kwaad. Kies voor een donkere, degelijke outfit die misschien niet te opvallend is, maar waar je wel gezag in uitstraalt. De kleding moet ook bij je passen. Draag je bijvoorbeeld nooit een jurk, doe dat dan ook niet als je een belangrijke afspraak hebt, want dan val je direct door de mand. En ben je geen broekenmens, probeer dan ook geen herenpak voor haar uit, je zult je er niet prettig in voelen en dat straal je direct uit. Op het werk is het verstandig om zakelijk gekleed te gaan en niet alsof je naar een voetbalwedstrijd gaat in een trainingspak bijvoorbeeld. Zakelijke kleding komt serieus over en zo word je doorgaans ook serieus genomen. Wil je toch een eigen draai geven aan wat doorsnee kleding? Kies dan voor bijzonder accessoires zoals een mooie leren laars, een bijzondere tas of unieke sieraden die opvallen. Een simpele blouse of een coltrui kan daarmee al behoorlijk opgeleukt worden!

Last minute

Wie niet zo goed is in het last minute kiezen van de juiste outfit doet er goed een paar kant en klare sets samen te stellen en die klaar te hangen voor het geval dat… Op die manier kun je jezelf vanuit huis snel in een feestelijke outfit hullen waarvan je weet dat die voor veel gelegenheden altijd goed is en (nog belangrijker) dat jij je hierin altijd goed voelt. Denk bijvoorbeeld aan een zwart jurkje met bijpassende hakken, tas en accessoires. Met de accessoires kun je qua kleur spelen met de seizoenen dus donkere tinten erbij in de winter en neontinten, pasteltinten en glitters op zomerse dagen. Voor het complete plaatje kun je ook alvast een tas en eventueel een sjaal ter variatie erbij hangen. Op het moment dat het erop aan komt kies je dan uiteindelijk last minute welke accessoires je erbij neemt, al naar gelang je stemming van de dag.

Trouwerij

Als je gelegenheidskleding gaat shoppen moet je vooral letten op wanneer je iets moet dragen en waar. Het moet echt bij dat moment passen en je moet het ook zo uit de kast kunnen trekken als het moment daar is. Een feestelijke, uitbundige outfit voor een trouwerij is bijvoorbeeld heel iets anders dan een ingetogen, simpel ensemble voor een begrafenis. En op een feestje kun je gerust wel eens voor een cocktailjurk in een knalkleur kiezen als je in de stemming bent om lekker op te vallen. Reis je veel naar het buitenland en moet je dan spullen meenemen in de koffer? Dan is de keuze voor travelstof voor jurken en pakken aan te raden. Het materiaal zit niet alleen heel comfortabel maar blijft ook opgevouwen volledig in model en kreukt niet.

Oproep

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.