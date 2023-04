Hoe om te gaan met teleurstelling bij een lage Cito-score?

Waar de uitslag van de roemruchte Citotoets in het verleden nog het verschil kon bepalen tussen vmbo of vwo, hangt er dit jaar niet meer zo veel van af. Alle kinderen van groep 8 hebben al een schooladvies gekregen, en alleen als hun uitslag hoger uitvalt dan hun advies, kan het advies worden heroverwogen. En kind met gymnasiumadvies dat een slechte dag had en tijdens de Citotoets op vmbo-niveau presteerde, kan dus niet meer door die momentopname op een te laag niveau belanden.

Luisteren

Toch kan het wachten op de uitslag voor veel spanning zorgen en de uitslag alsnog grote teleurstelling veroorzaken. Als de uitslag lager is dan verwacht of gehoopt, kan dat aan een kind knagen. De teleurstelling van je kind moet je serieus nemen, vertelt psycholoog en opvoedcoach Joyce Akse. „Als je ziet dat het je kind niet lekker zit, neem dan de tijd om daarover te praten. Laat de emoties van je kind er zijn en bied een luisterend oor.”

Troost bieden

„Wat vindt je kind fijn als hij of zij teleurgesteld of verdrietig is? Soms is dat alleen praten, voor anderen helpt het om even naar buiten te gaan of iets leuks te gaan doen om afleiding te zoeken. Misschien wil jouw kind er juist niet over praten en op andere gedachten gebracht worden. Je kunt op verschillende manieren troost bieden en je kind begeleiden.”

Bittere pil

Draaf daar alleen niet in door, waarschuwt Akse. „Ga niet in de oplossingsstand door bijvoorbeeld met de juf te gaan praten. Natuurlijk is het vervelend om je kind teleurgesteld te zien, maar anderzijds hoort dat ook bij het leven. Het is misschien een bittere pil, maar het is belangrijk om je kind te leren dat er in het leven nu eenmaal situaties zijn die je moet accepteren, ondanks dat je het er niet mee eens bent. Door de reden van de uitslag buiten je kind te zoeken, geef je het signaal dat het aan de toets ligt, of aan de juf. Daar heeft je kind niks aan.”

Teleurstelling delen

En hoe om te gaan met je eigen teleurstelling als ouder? Deel je die met je kind of zorg je ervoor dat je negatieve gedachten helemaal voor jezelf houdt? Akse: „Je hoeft je teleurstelling niet helemaal voor jezelf te houden, maar deel je gevoel liever met je partner, of een goede vriend of vriendin die misschien in hetzelfde schuitje zit. Het zal het zelfvertrouwen van je kind geen goed doen als je hem of haar meeneemt in jouw teleurstelling.”

Erkennen

„Je kunt je kind wel erkennen in zijn of haar gevoel en laten weten dat hij of zij niet de enige is, door een parallel te trekken met een situatie waar je zelf weleens teleurgesteld bent geweest. Zeg bijvoorbeeld: ’Ik ben vroeger ook weleens gezakt voor een toets, terwijl ik zo graag had gehad dat ik het gehaald had’. Leg uit dat je bijvoorbeeld ook hard hebt moeten huilen, maar dat je daarna weer opgekrabbeld bent. Zo merkt je kind dat hij of zij niet alleen is.”

