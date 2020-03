Hoera, het is nationale pannenkoekendag

Hoe je dat Harry Potter feestje moet vieren, geen idee. Iets met bordeauxrood en gele vlaggen? Maar wat betreft pannenkoekendag komen we een stuk verder.

Maak er vandaag lekker een feestje van in de keuken. Van Isabel Boerdam kreeg ik drie overheerlijke recepten die ik graag met jullie deel.

(foto’s en recepten: Blue Band)

Chocoladepannenkoeken met banaan

Nodig voor 16 pannenkoeken

4 eieren

500 g tarwebloem

1 l halfvolle melk

6 tl cacaopoeder

4 tl kristalsuiker

1 tl vanille-extract

½ tl zout

Vloeibare margarine

2 bananen

140 g frambozen

4 tl kokosschaafsel

Hoe maak je het?

Zeef de bloem boven een beslagkom en voeg hier de kristalsuiker, het cacaopoeder en zout aan toe. Maak een kuiltje in het midden en breek hierin de eieren. Begin vanuit het midden te roeren met behulp van een garde en schenk al roerend beetje bij beetje de melk in de beslagkom.

Voeg ook het vanille-extract toe aan het beslag. Neem alle bloem mee van de zijkanten en roer totdat er een vloeibaar maar dik beslag ontstaat. Verhit een koekenpan met dikke bodem drie minuten op middelhoog vuur en voeg een scheut margarine toe aan de pan. Schenk een beetje beslag in de pan en verdeel dit door de pan te kantelen over het gehele oppervlak, zodat je een dunne ronde pannenkoek krijgt.

Draai zodra de natte beslagbubbeltjes verdwenen zijn de pannenkoek één keer om en laat de andere kant garen totdat de onderkant goudbruin gekleurd is. Zet het vuur laag en haal de pannenkoek uit de pan. Herhaal deze stap totdat het pannenkoekenbeslag op is en je een grote stapel pannenkoeken hebt.

Vouw de pannenkoeken in vieren en verdeel over ieder bord 4 pannenkoeken. Snijd de banaan in plakjes en verdeel deze over de pannenkoeken. Garneer de chocoladepannenkoeken met frambozen en kokosschaafsel. Serveer de pannenkoeken direct!

Pannenkoekentaart met aardbeien

Nodig voor 1 taart van 16 pannenkoeken

4 eieren

500 g tarwebloem

600 g kokosyoghurt

225 g diepvriesaardbeien

1 l halfvolle melk

1 tl zout

Vloeibare margarine

500 g verse aardbeien

Poedersuiker, naar smaak

Hoe maak je het?

Doe de bevroren diepvriesaardbeien samen met de kokosyoghurt in een keukenmachine en blend tot een glad geheel. Bewaar de aardbeien-kokosyoghurt tot later gebruik. Zeef de bloem boven een beslagkom en voeg hier de vanillesuiker en het zout aan toe. Maak een kuiltje in het midden en breek hierin de eieren.

Begin vanuit het midden te roeren met behulp van een garde en schenk al roerend beetje bij beetje de melk in de beslagkom. Neem alle bloem mee van de zijkanten en roer totdat er een vloeibaar maar dik beslag ontstaat.

Verhit een koekenpan met dikke bodem drie minuten op middelhoog vuur en voeg een scheut margarine toe aan de pan. Schenk een beetje beslag in de pan en verdeel dit door de pan te kantelen over het gehele oppervlak zodat je een dunne ronde pannenkoek krijgt. Draai zodra de natte beslagbubbeltjes verdwenen zijn de pannenkoek één keer om en laat de andere kant garen totdat de onderkant goudbruin gekleurd is.

Zet het vuur laag en haal de pannenkoek uit de pan. Herhaal deze stap totdat het pannenkoekenbeslag op is en je een grote stapel pannenkoeken hebt. Laat de pannenkoeken afkoelen tot kamertemperatuur voordat je de taart gaat maken.

Leg een pannenkoek op een etagère of mooi serveerbord en bestrijk de pannenkoek met een dunne laag van de aardbeien-kokosyoghurt. Herhaal deze stap en verdeel de overgebleven aardbeien-kokosyoghurt over de bovenste pannenkoek. Garneer de bovenste laag met verse aardbeien en strooi hier tot slot poedersuiker over.

Zonnepannenkoekjes

Nodig voor 10 stuks:

125 g bloem

250 ml plantaardige melk

1 el lijnzaad

3 el water

1 el vanille-extract

1 el bakpoeder

Vloeibare margarine

400 g verse aardbeien

150 g verse blauwe bessen

1-2 bananen

Hoe maak je het?

Doe het lijnzaad samen met het water in een schaaltje en laat het minimaal 5 minuten staan. Zeef de bloem in een beslagkom en voeg hier het bakpoeder aan toe. Giet de plantaardige melk en het vanille-extract in de beslagkom en roer het geheel goed door met een houten lepel totdat er een dik beslag ontstaat.

Voeg ook het lijnzaad toe aan het beslag en roer het geheel nog een keer goed door. Verhit een koekenpan met dikke bodem drie minuten op middelhoog vuur en voeg een scheut margarine toe aan de pan. Doe een beetje beslag in de pan totdat je een mooi rond pannenkoekje hebt.

Wacht totdat er bubbeltjes ontstaan op het beslag en draai je pannenkoek om. Bak de pannenkoek nog 1-2 minuten aan deze kant. Verdeel de pannenkoekjes over de borden. Verwijder de kroontjes en snijd de aardbeien in plakjes. Snijd ook de bananen in plakjes.

Leg de plakjes aardbei om de pannenkoekjes heen en maak met de plakjes banaan en blauwe bessen een gezichtje op de pannenkoek. Serveer de zonnepannenkoekjes direct.