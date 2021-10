Hoop jij dat we straks helemaal af zijn van contant geld?

Ook bleek uit het onderzoek van Radar dat 52 procent liever met pin betaalt dan contant. Dit heeft niet zozeer te maken met het contante geld dat je mee moet nemen, maar met corona. Met een pasje kan je namelijk contactloos betalen, met contant geld gaat dat niet.

Extra betalen

Dat we minder cash op zak hebben, wordt ons ook in de schoenen geschoven. Op sommige plekken kun je alleen nog maar met de pin betalen, daardoor betaalt 50 procent van de deelnemers van het onderzoek liever altijd met pin. Banken als Rabobank en ABN AMRO brengen geld in rekening als je contant geld opneemt. Bij de Rabobank is dit alleen bij niet-bancaire automaten. ABN AMRO pakt dat iets strenger aan. Als je per jaar meer dan 12.000 euro opneemt moet je daar extra geld voor betalen. Dit is 6.000 bij een studentenrekening.

Groot nadeel

Toch heeft de meerderheid van 82 procent altijd contanten op zak. Hoewel je bij straatverkopers en mensen voor goede doelen vaak met een tikkie kunt betalen, is er ook nog de straatmuzikant die geen tikkies verstuurt en dus minder geld krijgt. Collega M zei hierover: „ Ik vind het juist jammer als contant geld verdwijnt. Dan kan ik die jongen met die gitaar geen geld meer geven. Of die krantenverkoper die altijd om de hoek staat.”

Reacties

Op sociale media gingen er verschillende meningen rond rondom de uitslag van het onderzoek van Radar. Zo denkt Jeroen dat het helemaal niet gaat om voordelen voor de gebruiker, maar meer voor de banken.

En dat je vanaf dit jaar meer moet gaan betalen voor het opnemen van contact geld, zijn veel mensen het ook niet eens.

Praat mee

Hoop jij dat we straks af zijn van al die muntjes en briefgeld? Of ben jij gehecht aan je contant geld in je portemonnee?