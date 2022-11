Daghoroscoop 8 november - Zet je roze bril af, Tweelingen!

VANDAAG JARIG

De kans bestaat dat je gaat (moet) verhuizen, maar die kans is nog groter in 2024. Het lijkt een bevredigende verandering en kan plotseling gebeuren. Ook een ouder kan gaan verhuizen. De periode 21/5 tot 11/7 is gunstig voor een renovatie van je huis. Let op kinderen die pessimistisch zijn.

RAM

Niet alles wat vandaag gebeurt is gunstig voor jouw banksaldo. Blijf, als dat kan, ver van situaties waarin je gedwongen wordt geld te lenen of uit te geven. In de nabije toekomst kun je daar veel spijt van krijgen.

STIER

Er dreigt onenigheid met een partner over een persoonlijke opvatting omtrent een belangrijke kwestie. Schrijf elkaars standpunten eens op en werk samen aan een compromis. Het is een exercitie die je vaker van pas zal komen.

TWEELINGEN

Verantwoordelijkheden kunnen in conflict komen met jouw plannen en je enigszins voor het blok zetten. Zet je roze bril af voor je je in een nieuwe relatie stort. In het ochtendlicht kan een geliefde er totaal anders uitzien.

KREEFT

Jouw energie zal meer op gevoel en begrip gericht zijn dan op doorzetten en dingen voor elkaar krijgen. Wind je niet op en laat delegeren jouw sleutelwoord zijn. Als je met anderen rekening houdt, kun je tot nuttige inzichten komen.

LEEUW

Je zult met obstakels te maken krijgen die overwonnen moeten worden. Een langzame maar gestage benadering is de beste manier om te werken. Op de werkvloer kunnen ego’s botsen. Laat je niet van de wijs brengen door kritiek.

MAAGD

Koester datgene waarin je gelooft. Anderen kunnen proberen je van jouw geloof af te brengen of je iets aan te praten dat je tegendraads voorkomt. Stel jezelf kandidaat als op het werk een hogere functie beschikbaar komt; aarzel niet.

WEEGSCHAAL

Het veranderen van plannen kan tot frustratie en woede leiden. Wacht je op de toewijzing van een lening, dan zul je langer geduldig moeten zijn. Probeer niet alles alleen te doen; er staat geen straf op vragen om assistentie.

SCHORPIOEN

Je kunt je eenzamer voelen dan anders. Doe een stapje terug en bekijk zaken van wat afstand als ze je te veel worden. Zorg voor een budget dat overeenkomt met jouw leefstijl en waarbij je het hoofd boven water kunt houden.

BOOGSCHUTTER

Rusteloosheid kan jouw concentratie verstoren. Breng afwisseling in jouw bezigheden als je gefocust moet blijven. Zorg dat je ruimschoots op tijd bent voor afspraken; houd rekening met oponthoud in het verkeer.

STEENBOK

Als alles blijft zoals het is, zal je leven plezierig verlopen. Een prima dag om gedachten te noteren als je wat somber gestemd bent, want dan zal in een mum van tijd jouw stemming bijdraaien en gaat de zon weer schijnen.

WATERMAN

Gedurende de hele dag lijkt er sprake van een ongunstige trend. Speel geen emotionele spelletjes als je niet wilt dat dezelfde drama’s zich herhalen. Doorzetten is vereist als je blijvende veranderingen wilt doorvoeren.

VISSEN

Stel je verantwoordelijk op en maak belangrijk werk zo vroeg mogelijk af. Als je ontevreden bent over je dagelijks leven is het hoog tijd om iets anders te gaan doen, al is het maar om jouw leven meer kleur te geven.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.