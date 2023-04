Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine Luke (15) is jong ondernemer: ’Van mijn eerste winst kocht ik een game-pc’

Door Sanne Bakker Kopieer naar clipboard

Luke’s moeder Desiree is apetrots. Ⓒ Brenda van Leeuwen

Het aantal ondernemers jonger dan 21 is in de afgelopen zes jaar flink toegenomen: van bijna 19.000 tot ruim 50.000. Ook Luke (15) heeft een eigen bedrijf. Zijn moeder is apetrots.