Marianna (46): Ik wist niet dat ik zo’n beest in bed ben

„Tom was een narcist. Echt iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. In het begin vond ik hem een enorme charmeur, hij pakte me volledig in met zijn praatjes en mooie woorden. Maar al heel snel veranderde dat. Hij werd ronduit dominant. Ik was een gevangene in mijn huwelijk en ik weet niet of ik er inmiddels uit ontsnapt zou zijn, als hij vier jaar geleden niet plotseling op straat in elkaar zakte en overleed.”

Hartaanval

„Het was een hartaanval, er was niets meer aan te doen. Ik heb er amper om gehuild. Ik had al zo vaak op het punt gestaan een scheiding aan te vragen, maar telkens weer stak hij daar een stokje voor. Hij was verbaal en soms ook fysiek agressief. Toms dood was een opluchting. Ik zou willen dat ik de kracht had gehad eerder te ontsnappen. Hoewel ik denk dat hij mij daarna nooit met rust had gelaten.”

„Na Toms dood ben ik mezelf pas gaan ontdekken. Ik droeg wat hij wilde. Eindelijk kon ik kopen wat ík mooi vond. Ik straalde uit dat ik me goed voelde. Tijdens het stappen met vriendinnen, kwamen de mannen gewoon op me af. Ik ben heel bang geweest weer een ’Tom’ aan de haak te slaan - hoeveel vrouwen trappen er niet voor een tweede keer in? Ik vond het lastig me weer te binden. Maar met Nicolas durfde ik het avontuur opnieuw aan.”

Beest

„Het voelde goed, vanaf de allereerste seconde. Ik heb Nicolas meteen in vertrouwen genomen en hem verteld over mijn slechte relatie. Hij is totaal anders dan Tom. Hij zet mij met stip op 1. Ook in bed. Voordat we aan penetreren toekomen, heeft hij mij vaak al twee orgasmes gegeven. Hij neemt alle tijd voor me. Hij geniet als ik geniet.”

„Kortom, ik ben door Nicolas op seksueel gebied volledig ontwaakt. Ik wist niet dat ik tussen de lakens zo’n beest was. Ik neem heel vaak het initiatief, bespring hem dan echt. Hij maakt het beste in mij los. Als ik zie hoe zijn ogen dan beginnen te stralen, raak ik helemaal opgewonden. We zijn zo’n goede match!”

Orale seks

„We spreken onze verlangens naar elkaar uit, heel prettig. Ook als we iets niet fijn vinden, geven we dat aan. Tom wilde mij nog weleens bij mijn hoofd pakken en dan naar beneden duwen voor orale seks. Dat zijn nare herinneringen. Nicolas zal mij daarom nooit op zo’n moment bij mijn hoofd vasthouden. Hij houdt op alle mogelijke manieren rekening met mij.”

„Ik kan er weleens verdrietig van worden dat ik door mijn relatie met Tom zo lang heb ’stilgestaan’. Maar het heeft weinig nut om in die emotie te blijven hangen. Het is zoals het is; gelukkig heb ik Nicolas nu gevonden. Ik denk dat mensen die mij uit mijn periode met Tom kenden, niet geloven dat ik dezelfde persoon ben; ik ben compleet veranderd.”

„Een relatie hoort gelijkwaardig te zijn. En je hoort respect voor elkaar te hebben. Als het goed zit, is dat in alles te merken. Nicolas en ik hebben vaak geen woorden nodig om elkaar te begrijpen. Soms komt hij binnen en zie ik aan zijn blik al dat hij zin in mij heeft. Het is heerlijk om mij zo gewild te voelen. Deze man houd ik! Ik voel me een gezegend mens.”

