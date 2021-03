Daghoroscoop 5 maart - Blijf niet te lang piekeren, Schorpioen!

VANDAAG JARIG

Met Jupiter dit jaar in je teken krijgt je carrière een boost. Je zult ervaren dat je bij leidinggevenden geen kwaad kunt doen, evenmin bij je ouders en bij autoriteiten. Je kunt van alle kanten steun verwachten en veel kansen krijgen. Ook kinderen kunnen fraaie aanbiedingen krijgen, maar zullen aarzelen die te grijpen als hun thuisfront onrustig of niet stabiel is.

RAM

Je doet er verstandig aan wat kalmer aan te doen en je krachten te sparen. Als je je al te zeer op je werk richt, kunnen geliefden je betichten van verwaarlozing. Geen geschikte dag om autoriteiten te benaderen met een verzoek.

STIER

Om een aantrekkelijk iemand te zijn moet je jezelf verbeteren, inclusief je uiterlijk en de manier waarop je je talenten gebruikt. Door daaraan te werken zullen de mensen die iets voor je betekenen, je meer gaan waarderen.

TWEELINGEN

Neem vrij als je niet lekker in je vel zit en doe thuis wat klusjes. Je zult ervan opkikkeren als je energie steekt in je huiselijk leven. Schaf organische producten aan als je bezorgd bent over alle chemische troep in je eten.

KREEFT

Je kunt zin hebben om je snor te drukken en een dag vrij te nemen. Ga je echter aan het werk dan zul je in een ommezien veel tot stand brengen. Geruchten kunnen je wantrouwen wekken; probeer je er niets van aan te trekken.

LEEUW

Er kan je een leuke verrassing wachten als je openstaat voor de wijde wereld. Genoegens van allerlei aard kunnen voor plezier zorgen en een glimlach op je gezicht brengen. Stimuleer de natuurlijke talenten en creativiteit van kinderen.

MAAGD

Je kunt wat ongevoelig zijn, dus ga voorzichtig om met beminden. Zonder opzet kunt je op iemands tenen gaan staan. Ga zorgvuldig om met gekwetste gevoelens en behandel emotionele reacties met zachtheid.

WEEGSCHAAL

Schud dingen die je dwarszitten van je af zodat je je weer vrij voelt. Handel belangrijke zaken zo vroeg mogelijk af, want naarmate de dag vordert kun je minder gemotiveerd en geconcentreerd zijn. Maak er een leuke avond van.

SCHORPIOEN

Door hard te werken kunt je bereiken wat je wilt. Blijf niet te lang piekeren over genomen besluiten. Volg je hart in belangrijke kwesties en durf op de voorzienigheid te vertrouwen. Laat je niet betrekken bij een illegaal project.

BOOGSCHUTTER

Het is altijd zinvol om iets nieuws te proberen. Een andere aanpak van je routine kan voor nieuwe energie zorgen. Kwijt je echter eerst van al je taken anders voel je je niet vrij om het anker te lichten en blijft het werk je achtervolgen.

STEENBOK

Werk vandaag rustig op de achtergrond en richt je op persoonlijke plichten. Er kan zich een vreemde situatie voordoen die je in de verleiding kan brengen een vertrouwenskwestie te onthullen. Doe het niet; je krijgt er spijt van.

WATERMAN

De kans bestaat dat niet alles soepel verloopt. Anderen zijn veel aan het woord en verspreiden geruchten die niet op feiten zijn gebaseerd. Neem geen nieuwe verplichtingen op je, zelfs geen tijdelijke, want je komt er niet meer van af.

VISSEN

Je doet er verstandig aan het hoofd vandaag niet boven het maaiveld uit te steken. Steek energie in je werk en houd rekening met onrust. Doe geen toezeggingen als je niet zeker weet of je ze kunt nakomen. Streef naar evenwicht.

