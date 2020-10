’Voor een kind met Down is corona extra gevaarlijk’

Stephanie (38) en haar dochter Liva (6). Ⓒ Foto: Stef Nagel

Het hele gezin van Stephanie Moonen (38) kreeg corona. Niet alleen werden ze allemaal ziek, Stephanie sloot ook haar salon voor negen weken. Bovendien was het voor haar jongste dochter Liva (6) met het syndroom van Down extra spannend. „Voor downkinderen is corona extra gevaarlijk vanwege hun gevoelige luchtwegen.”