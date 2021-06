Vivienne’s zoon werd beroofd, maar aangifte doen bleek nog niet zo makkelijk

Zijn slechte dag had niets te maken met een lerares die ‘een kansloze actie uitvoerde’. Hij was op straat beroofd door een groepje hangjongeren. En dat terwijl - Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het totale aantal misdrijven het afgelopen jaar met 2 procent daalde. De aangiften van straatroof namen zelfs met 16 procent af. Goed nieuws, zou je denken.

Maar ik snap nu wel waarom.

Beroving

Toen er, later die avond, twee agenten bij ons langskwamen om mijn zoons verklaring af te nemen, zakte de moed ons al snel in de schoenen.

‘Ik werd omsingeld door drie jongens. Twee van een jaar of 17 en een van ongeveer twintig. Een vierde jongen zat op de uitkijk,’ vertelde mijn zoon, nerveus lachend, zijn verhaal. Even daarvoor had hij me nog verteld hoe hij ‘zijn mannelijke stoerheid letterlijk in zijn schoenen had voelen zakken.’ Hoe naakt hij zich had gevoeld, ondanks zijn vechtsportlessen, toen de oudste van de jongens had gezegd: ‘Je vindt het vast niet erg om je ring aan mij te geven?’ ‘Jawel’ had mijn zoon geantwoord. ‘Dat vind ik erg, want ik heb hem van mijn moeder gekregen.’ ‘Doe het toch maar’ had een van die gasten, degene met de scheve tanden, gezegd.

In een ideaal scenario zou mijn zoon op dat moment zijn talloze Taekwondo en Krav Maga lessen inzetten om, Pulp Fiction-style, de hyena’s een voor een netjes dubbel te vouwen in een hoekje. Maar mijn zoon liep alleen maar te geinen tijdens die lessen. Hij is een verbale krachtpatser, geen vechtersbaas. En in een wereld waarin je wordt doodgeschoten om een nep Rolex, of neergestoken voor 5 euro, heb ik hem geleerd dat spullen vervangbaar zijn. Zijn leven niet. Dus deed hij braaf zijn ring af en overhandigde hem aan de oudste van het groepje, waarna de helden triomfantelijk wegscheurden in een zwarte auto.

Frustratie

Toen ik mijn frustratie van me af twitterde, kwamen er een hoop reacties. Buiten blijken van medeleven, ook verwijten. Mijn zoon zou niet weerbaar zijn. Hij had ‘de grootste van de groep’ op zijn gezicht moeten slaan, en al helemaal zijn ring niet moeten afgeven. En oh ja, we zouden hem opvoeden als een deurmat. Het is altijd heel makkelijk om te oordelen, maar gelukkig bevestigt Cornelie Hogeveen, communicatie adviseur bij de politie, ons advies aan de zoon: ‘Ga niet de held uithangen, maar geef je spullen af, terwijl je zoveel details omtrent de dader(s) in je geheugen prent. En bel - zodra het veilig kan - 112.’

Maar terug naar de nasleep.

‘Juridisch gezien ligt dit lastig’ wisten de agenten te melden na een telefonisch overleg met de officier van Justitie. ‘Jullie zoon heeft vrijwillig zijn ring weggegeven, en hij is niet bedreigd, in de letterlijke zin van het woord. Dat is ook het frustrerende, dit soort types weet precies hoe ze op het randje moet balanceren.’ Er werd ons verteld dat we ‘natuurlijk aangifte konden doen’, máár: er was een ‘grote kans dat deze geseponeerd zou worden.’ De aangifte zou echter wél inhouden dat de daders onze naam en adresgegevens te zien zouden krijgen.

Ik snap wel dat op deze manier het aantal aangiften van straatroof daalt. Ik denk ook dat de verkrachtingscijfers ontzettend zouden dalen als verkrachters voortaan gewoon zeggen:

‘Je vindt het vast niet erg als we met z’n allen even seks met je hebben?’ en je stribbelt niet tegen, uit angst voor je leven. Ook is het niet erg geruststellend dat - als daders in een dergelijk geval al worden opgepakt - ze na hooguit een dag of twee weer fruitig buitenstaan, en vervolgens de eerste de beste taxi kunnen nemen naar je woonadres.

Wordt het niet eens tijd dat de wet hierin wordt aangepast? Misschien dat de misdaadcijfers dan wel weer stijgen, maar die geven dan in elk geval wel een reëler beeld van hoe het er écht voor staat: dat een straatroof door mijn zoon en veel van zijn leeftijdsgenoten al bijna als vanzelfsprekend wordt gezien.

Reactie Politie | Midden Nederland | Afdeling Communicatie:

„De politie kan als uitvoerende organisatie niet de wetten en regels in het strafrecht wijzigen, dat kan alleen de wetgever. Ook bij zaken waarbij strafbare feiten niet direct aantoonbaar zijn, geven wij zeker het advies om aangifte te doen ten behoeve van dossieropbouw. Toetsing van de zaak kan leiden tot seponering, maar dan is dit een weloverwogen afweging over de haalbaarheid/strafbaarheid op basis van de complete informatie in een aangifte. Wel geven de agenten enig management van verwachtingen en geven ze informatie mee over het vervolg van een aangifte. Niet om een potentiële aangever te demotiveren, maar om een goede afweging te kunnen maken.”