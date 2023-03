Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Als je een eersteklas hypochonder wilt worden, moet je flink googelen’

Door Jeffrey Wijnberg Kopieer naar clipboard

’Het googelen op klachten is een perfecte manier om angstgevoelens aan te jagen.’

Ben je down, lusteloos of moe? Google dan op je klachten en binnen luttele seconden weet je misschien wel wat je mankeert. Zo kun je, zonder bemoeienis, je eigen diagnose stellen en op die manier ontdekken of je wat te vrezen hebt.