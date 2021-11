Wandelen in stijl: ’Zorg dat je altijd een leuk klein tasje bij je hebt’

Wanneer ontdekte jij het wandelen?

„Tien jaar geleden, toen ik tijdens een reportage in Duitsland de Rotweinwandelweg ontdekte; een route tussen de wijnvelden. Ik bleef het doen, kreeg een aantal wandelclubjes waarmee ik weekendjes wegging en zocht daarvoor mooie hotels uit. Zodat je na 25 kilometer sjouwen over de Veluwe wordt beloond met lekker eten.”

Hoe kwam je op het idee voor je boek?

„Ik combineer wandelen altijd met iets lekkers, van een goede koffie onderweg tot fijn hotel achteraf. Steeds meer mensen vroegen me om tips, zowel collega’s als BN’ers. Toen dacht ik: als er zo’n behoefte is aan de combinatie van natuur, gastronomie en lifestyle, moet ik daar iets mee. Het boek biedt mooie routes én leuke eindbestemmingen.”

Je bent ook fashionexpert; hoe gaan we een beetje stijlvol op pad?

„Heel makkelijk: zorg dat je een leuk klein tasje bij je hebt, desnoods in je grote ’wandelrugzak’, met een mooie lippenstift en leuke oorbellen. Als je in je hotel of restaurant laat zien dat je aandacht hebt besteed aan je uiterlijk, kijkt niemand meer naar die modderschuiten aan je voeten!”

