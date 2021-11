’Hoezo zeiken moeders de net bevallen Demi de Boer af om haar buik?’

Minder dan een maand geleden stond ik samen met mijn dochter in haar badkamer en staarden we beiden naar haar buikje. ’Zo gek dat hij een paar dagen geleden nog in me zat’, zegt ze. Haar kindje, mijn eerste kleinkind ligt ondertussen beneden tevreden te knorren in zijn box. Zich totaal niet bewust van het feit dat zijn moeder en zijn oma het wonder van de natuur boven in de badkamer aan de hand van een lege babybuik staan te bespreken.

Ik stel nog aan mijn dochter voor om haar pasgeboren zoontje helemaal op te vouwen en te kijken hoe dat zou staan nu. Zo’n opgerolde baby op haar lege buik. Ze schiet in de lach, maar keurt mijn voorstel af. Haar twee handen legt ze op haar buikje. Ze zucht een beetje. Ik kijk vertederd naar mijn dochter. Mijn kind is moeder geworden. Ik herken die blik. Maandenlang draag je je kindje bij je en ineens is die buik leeg.

Misselijk makende reacties

Zo stel ik me nu Demi voor. Haar verbazing. Een beetje heimwee-achtig veilig gevoel naar dat kindje in je buik. Je kunt je gewoonweg niet voorstellen dat dat pasgeboren piepkleine mensje een paar uur daarvoor nog gewoon in je zat. Haar lieve vertederende en vooral herkenbare reactie legt ze vervolgens vast op twee foto’s en deelt ze in haar story op Instagram.

Naïef

Ik scroll even door naar de reacties. Heel Nederland zal haar zoete berichtje wel waarderen en haar feliciteren, denk ik nog naïef. Nee dus. Het riool opent zich en de online ratten gaan tekeer als een malle. Sowieso dat hele rare fenomeen dat je als moeder steeds de vraag krijgt of je zwangerschapskilo’s er al af zijn, vond ik altijd al raar. Ook het feit dat mensen (vrouwen!) hun bewondering voor je uitspreken als je na je bevalling snel weer je figuur terug hebt is gewoon ridicuul.

Maar dit slaat alles. De kersverse dolgelukkige mama wordt van alle kanten bestookt met de meest misselijkmakende reacties over het feit dat haar buikje weer zo goed als plat is. De afgunst druipt ervan af. Alsof deze verse mama dacht: ik zal iedereen eens lekker de ogen uit gaan lopen steken met mijn platte buikje. Als het ene schaap over de dam is, gaat het los. Andere schapen springen er al blatend achteraan. Er is werkelijk niemand die zegt ’wat fijn voor jullie dat die kleine er is. Van harte gefeliciteerd!’ Het. Gaat. Alleen. Maar. Over. De. Buik. En. Hoe. Belachelijk. Plat. Die. Nu. Al. Is. Hoezo projecteer jij jouw onzekerheden op een ander? Daar gaat het toch niet om?

Schoonheidsideaal

Voor het merendeel zijn het reacties van vrouwen die kinderen gebaard hebben. Moeders. Net bevallen vrouwen die ooit naar zichzelf keken in de spiegel en waarschijnlijk precies dezelfde reactie hadden als Demi. Geëmotioneerd. Blijdschap. Een beetje verward. Verbaasd over die lege buik. Hoezo gaan zij haar nu dan schaamteloos afzeiken of becommentariëren op basis van dat ene lichaamsonderdeel?

De lege buik van een vrouw die net een kindje heeft gebaard? Ik vraag me echt af wat voor een voorbeeld je daarmee geeft aan je eigen dochter later als ze zelf een kindje heeft gebaard. Een platte buik na je bevalling als het hoogste goed? Houd toch eens op met dat achterlijke schoonheidsideaal. Of een buik nou bol is, vlezig is, gespierd of pezig? Elke buik waar net een kindje is uit gekomen is bijzonder én prachtig. Ook een platte buik.