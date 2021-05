Ga jij gezonder eten als gezond eten goedkoper wordt?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht dit aan de hand van de producten die door het Voedingscentrum zijn bestempeld als ‘gezond’ en ‘ongezond’. De afgelopen twee jaar lijkt er wel een verandering in deze trend te komen. In 2020 steeg de prijs van ongezond eten harder, met 2,3%, dan van gezond eten, met 1,8%. In 2019 was dit ook al zo.

Oorzaak

Volgens het CBS hebben een boel externe factoren hier invloed op. Eieren (gezond) zijn in de afgelopen tien jaar met 46,8% in prijs gestegen. Het CBS zegt dat dit vooral komt door het fipronilschandaal in 2017. Dat snoep en ijs zoveel goedkoper zijn geworden heeft volgens hen te maken met de stijging van de productiviteit in fabrieken.

Suikertaks

Afgelopen november schreef een groep van 65 artsen, wetenschappers en bestuurders van gezondheidsorganisaties een brandbrief aan het kabinet met daarin de belangrijke boodschap dat er nu – in coronatijd – écht meer aandacht moet komen voor een gezonde leefstijl. De oplossing is volgens deze groep het invoeren van een suikertaks. Gooi de belasting op ongezond eten omhoog, zodat gezond eten aantrekkelijker wordt.

Onderzoek

Het het Amsterdam UMC is afgelopen april, in samenwerking met de Hartstichting, een onderzoek gestart naar het effect van het goedkoper maken van gezonde producten in supermarkten. Ze hopen over een jaar een gedragsverandering aan te kunnen tonen. Onderzoekster Stuber: „Een hele kleine verandering in het eetgedrag van een grote groep mensen, heeft toch een erg groot effect op de volksgezondheid.”

Twitter

Op twitter roepen mensen ook op om een suikertaks in te voeren. Daarnaast lijken ze het een goed idee te vinden om nul BTW te betalen over groente en fruit. De Maag Lever Darm Stichting laat ook weten vóór een suikertaks te zijn. Volgens de Maag Lever Darm Stichting hoeft dit niet direct te betekenen dat de consument hierdoor meer moet betalen voor haar product. Het geld dat voortvloeit uit de suikertaks kan uiteindelijk gebruikt worden om gezonde producten goedkoper te maken.

Praat mee

