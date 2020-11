Gouden tips voor zilveren lokken

De verzorging van grijs haar is een beetje anders. Zilvershampoo, lilashampoo of speciale kleurshampoo voor grijs haar houdt het haar natuurlijk grijs, zonder dat het gelig wordt. Grijs haar bevat bovendien minder vocht en is wat stugger, dus een extra voedend masker op z’n tijd kan geen kwaad. Een anti-pluisproduct en een beschermer tijdens het föhnen zijn ook een absolute must.

Zilveren lokken

Als je haar eenmaal een mooie grijze kleur heeft, is het goed om ook even te kijken of je make-up een update nodig heeft. Je wordt fletser in je gezicht met grijs haar en kunt dus meer kleur op de lippen en wangen gebruiken. Soms is het ook mooier om de wenkbrauwen een tint donkerder te verven of bij te kleuren met een wenkbrauwpotlood.

Naar grijs gaan kan overigens een mooi moment zijn om je totále look - dus ook kleding en accessoires - aan te passen. Het kan zijn dat zilver ineens mooier oogt dan goud. Of dat bepaalde felle kleuren ineens heel goed staan. Een volledig nieuwe garderobe is niet gelijk nodig, een sjaal of top in nieuwe kleuren kan al wonderen doen.

Grijs haar

En bevalt het grijze haar toch niet? Er is een weg terug. Het is dan alleen wel weer een kwestie van regelmatig verven. Terug naar de oorspronkelijke kleur bijvoorbeeld, eventueel met lowlights voor de overgang. Hoe meer kleur je wilt hebben, hoe beter, want kleur pakt juist goed met grijs haar. Vooral donkere tinten zijn goed haalbaar.

Heb je een tintje te licht geverfd, wil je tips en/of heb je vragen over de juiste spoeling? Die vind je in de VROUW Glossy die nu in de schappen ligt!