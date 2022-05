Deel 33: ’Vrienden zijn met je ex gaat er bij mij gewoon niet in’

Oh, je gaat zwemmen met je ex? Veel geluk en de groeten! (Good riddens!) De eerstvolgende keer dat een date begint over vrouwelijke vriendschappen kap ik het af. Hoe leuk hij ook is. Nog voor hij kan toelichten hoe de verhoudingen precies liggen, zit ik al weer op mijn fietsje. Geblokkeerd, gewist. Boy bye!

Niet woke

Vrienden zijn met je ex gaat er bij mij gewoon niet in. Sterker nog: het hele idee van platonische man-vrouw vriendschappen trek ik ten zeerste in twijfel. Ik weet het, deze wantrouwigheid is alles behalve woke, maar tot nu toe is mijn theorie alleen maar altijd bevestigd.

Platonisch my ass

Hoe je het ook wendt of keert, wanneer je met iemand van het andere geslacht chillt, hangt er altijd wel een bepaalde spanning in de lucht. Tenzij de ander stokoud is, een mega nerd blijkt of op mensen van hetzelfde geslacht valt. Er is altijd wel één van de twee bij wie een split second door zijn/haar hoofd gaat of hij/zij de ander zou doen. Laat ik voor mezelf spreken: de keren dat ik ’vriendschappelijk’ met mannen heb afgesproken, wilden ze meer dan vriendschap van mij of had ik in mijn hoofd al getoetst of ik iets met hen zou willen.

Niet naïef

En zoals de waard is, vertrouwt ’ie zijn gasten; dus kom bij mij niet aan met spontane afspraakjes met andere vrouwen. Geloof me, ik heb het geprobeerd en zelfs een tijdje gedacht dat ik er mee moest leren dealen. Maar ik en mijn angsten gaan bijzonder slecht op mannen met vrouwelijke vrienden. Ga alsjeblieft op zoek naar een goedgelovig, ruimdenkend en vooral naïef ander vrouwtje, maar laat mij met rust.

Halfnaakt in de snikhitte

Zo’n twee jaar geleden datete ik een guy die op een snikhete zomerdag spontaan mededeelde dat ’ie met zijn ex ging zwemmen. Ik was die dag toevallig ook vrij en had eigenlijk zelf wel zin in een frisse duik, maar er werd niet eens geïnformeerd naar mijn planning. Of ik toevallig tijd had, of ik mee wilde; ze zat al in bikini naast ’m in de auto „En jij ook een fijne dag, Maartje!” Slaande ruzie hebben we erover gehad. Tuurlijk joh, ga jij lekker halfnaakt in de snikhitte naast je ex op een handdoekje liggen of naast je handdoekje op je ex. Mij niet (meer) gezien!

Op date met ’een vriendin’

Een week eerder ging diezelfde man op de dag dat ik met mijn kind was al met een vrouwelijke vriendin naar het museum en daarna picknicken. Weer zo’n typische date setting, die je in mijn wereld speciaal voor je vriendinnetje zou moeten willen bewaren. Noem me bekrompen, maar dat soort gezellige planningen wil je toch met niemand anders opzetten dan met je lover? Om mijn wantrouwen nog extra te voeden, vertelde hij me dit alles àchteraf. Dus daarom liet je de hele dag niks van je horen? Je was te druk aan het geilen op je BFF! Héél geruststellend dit.

Anxiety door het dak

„Ja er is altijd wel iets van aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen, dat is toch ook normaal? Ik vind het wel belangrijk dat je me vertrouwt, want wat doen we anders,” lichtte hij toe om vervolgens doodleuk weer een andere vriendin thuis uit te nodigen voor een zelf gekookte curry en wijntjes. Nee, je hebt gelijk. Moet allemaal gewoon kunnen. Lekkere gedachte dat jij dat soort activiteiten opzet, terwijl ik thuis met mijn kind op de bank zit. Ik voel totáál geen anxiety hoor. Ik heb zó het gevoel dat ik je kan vertrouwen.

Nieuwe filtersetting

Vervolgens je Instagram openen en vlammetjes van hem onder haar vers geposte foto – tussen kunst en kitsch - in het museum (die jouw boy dus heeft gemaakt) zien. Volkomen normaal, toch?! Onder het mom ’vriendschap’ is volgens sommigen kennelijk heel wat mogelijk. Maar na een half jaar van bovenstaand geëmmer had ik mijn buik meer dan vol. Mijn droomman doet niet aan vrouwelijke vrienden, dat is één ding dat ik zeker weet. Kunnen ze dat op die dating apps niet als extra filter instellen? Vriendin? Vrienduit!