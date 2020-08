Waarom doen vrouwen zo lelijk over elkaar?

Queen B. kwam namelijk afgelopen week naar buiten met een waanzinnig mooi nummer en dito videoclip. Even terug naar de blonde vrouw. Voor mij onherkenbaar. Maar het was zangeres Adèle, met los golvend haar en weinig make-up. Ik wist dat ze flink dunner was dan dat ik haar eerder zag, maar kende haar ook niet met lang los haar. En inderdaad, ze lijkt wel iemand anders. Lekker belangrijk. Ze lacht, is blij met wat haar collega zangeres gemaakt heeft en staat stralend op de foto. 3,9 miljoen mensen ‘liken’ deze foto maar een serieus deel van de 42.000 mensen die de moeite nam om onder deze foto hun commentaar te zetten, sprak verbazing en zelfs schande over het feit dat ‘hun Adèle’ onherkenbaar was. En daarvan was het grootste deel vrouw. En precies dat vind ik om te janken zo erg. Waarom fakkelen vrouwen elkaar zo af!!?

Waarom zou je over een andere vrouw zo naar doen? Laat ik de body positieve moeite die zoveel vrouwen nemen, er nog eens bijhalen. Ook VROUW plaatste vorige week een niet gefotoshopte Miljuschka op de cover. Miljuschka vindt het net als wij belangrijk om te laten zien dat een postuur dat niet aan de eisen van een modellenbureau voldoet ook gezien mag worden. Dat je geen minder leuk mens wordt omdat er wat vet op je botten zit. Trots, lekker in haar vel zittend -en dus aantrekkelijk- kijkt ze de wereld in. Maar wat een commentaar kreeg ze. Het loog er allemaal weer niet om wat er over haar geroepen werd. En wederom waren het weer allemaal vrouwen die vonden dat Miljuschka zich geen gewone of normale vrouw mocht noemen. Want ze was te dun of te ijdel of weet ik veel wat allemaal. Goed, vrouwen over vrouwen. Vaak hebben ze geen goed woord voor elkaar over en ik snap daar werkelijk helemaal niets van.

Krabben naar elkaar

Een paar maanden terug hadden we een mooi interview met Daan Borrel en Milou Deelen in ons magazine. Zij onderzochten voor hun boek waarom het toch is dat vrouwen elkaar ‘krabben’; waarom we het nodig vinden om elkaar af te vallen. Of dat nou om het uiterlijk of om prestatie gaat. Op een of andere manier zijn wij vrouwen er meester in, om elkaar naar beneden te halen. Er kwam uiteindelijk geen duidelijke reden naar boven waarom dit gebeurt. Maar wat er na het lezen bij mij gebeurde, was wel nodig. Ik werd me er namelijk bewuster van dat het gebeurt en dat ik het helaas ook soms doe. Dat ik ook weleens ‘ijdeltuit’ denk als ik de zoveelste selfie met vijftien filters van een influencer voorbij zie komen. Maar waarom denk ik dat? Waarom ben ik daar überhaupt mee bezig? Want echt, wat boeit het eigenlijk dat iemand anders er dikker, dunner, ouder, jonger, strakker, witter, zwarter of wat dan ook uitziet dan daarvoor of dan dat ik er zelf uitzie.

Solidair naar vrouwen

Ik zie dus een taak voor mezelf als moeder. Ik vind het sowieso belangrijk dat mijn kinderen leren dat je anderen niet veroordeelt, maar ergens vind ik het nog belangrijker dat mijn dochter solidair is naar andere vrouwen. Want er is echt nog heel wat te winnen voor de positie van de vrouw. Wereldwijd maar ook zelfs in Nederland. En eerlijk is eerlijk, ik heb een man nog nooit over een andere man horen zeggen dat hij geen foto’s op het internet mag zetten of niet op de cover van een blad mag staan omdat hij te oud, te lelijk, te dik of te dun is. Dus waarom zouden wij dat dan wel over elkaar doen? Nergens voor nodig.