De vechtscheiding deel 114: ’Onder de douche spoelen we de chocolade van ons lijf’

Sara kijkt mij vanaf de andere kant van de tafel uitdagend aan. Dan grijpt ze de chocoladebom en laat deze boven haar decolleté zweven. Ze likt langs haar lippen. Ik kijk gespannen toe wat ze gaat doen. De chocobom komt weer omhoog. De glanzende bruine bom glimt me tegemoet. Dan zet ze er heel voorzichtig haar tanden in, ik hoor de korst kraken. Ze trekt vragend haar wenkbrauwen op: „Doorhappen?” Ik weet niet hoe snel ik moet afreken met de kok en zijn charmante assistente. Onder protest laten zij zich naar buiten duwen. Die afwas doe ik morgen wel, de potten breng ik zelf wel terug en het geld maak ik later wel over.

Chocolade borst

Als ik weer terugkom in de kamer heeft Sara haar jurk al op de grond laten glijden. Ze staat in haar mooiste lingerie voor me. De chocoladebom klemt ze tussen haar borsten. „Doen?”, vraagt ze en steekt een hand naar me uit. Ik trek haar tegen me aan en zie hoe de bom ontploft. Haar hand glijdt onderzoekend door de chocolade en veegt de bruine substantie over haar bovenlijf uit. Nog nooit heb ik zo genoten van een dessert.

Op een knie

Een prettige ervaring later staan we samen onder de douche om de chocolade van ons lijf te spoelen. Ondanks de fantastische seks lijkt Sara een beetje afwezig. „Ging het te snel?” vraag ik. Ze schudt haar hoofd en ik laat het verder rusten. Ik pak de spons voor een goede sopbeurt. Eerst haar mooie hals, haar volle borsten en dan haar zachte buik. Ik draai haar om en zeep haar rug en billen in, dan zak ik op mijn knie om haar benen te wassen. Pas als ik haar omdraai om de voorkant te doen zie ik de hoopvolle twinkeling in haar ogen en valt bij mij het kwartje: Sara verwacht een aanzoek.

„O liefje, denk je dat ik…???”

„Nee, natuurlijk niet”, snauwt ze en stapt uit de douche.

Ik kom overeind en draai de douche dicht. „Sara, wat is er dan?”

„Wat denk je zelf? Jij regelt een privédiner. Jij stuurt de kok en zijn hulpje weg. Jij maakt drukte om een chocoladebom. Jij zakt voor me op een knie. Is het dan raar dat ik denk dat je me iets wilt vragen?”

Verbouwereerd begin ik mezelf af te drogen: „Oh, je dacht dat in de bom een ring zat”, hakkel ik. „Sorry. Het was niet mijn bedoeling om je op het verkeerde been te zetten. Ik wilde echt iets met je bespreken, maar dat kwam er niet van.”

Afgewezen

Helaas, de goede stemming is weg. Sara voelt zich afgewezen. Onterecht, maar dat kan ik haar niet meer uitleggen. „Je neemt me gewoon niet serieus. Geen wonder dat ik niet zwanger van je word.” Net als het verhaal over de dure school voor Lente. Dat begrijpt ze ook niet: „Waarom halen jullie zelf de teugels niet aan?” En het feit dat we daarom even wachten met de verkoop van het huis. „Dus het duurt nog langer voor je gaat scheiden? Ik wacht nu al twee jaar. Ik blijf niet eeuwig op je wachten.” Uiteindelijk eindigt het gesprek in ruzie. „Misschien kun je beter even ergens anders gaan wonen. Ik heb ruimte nodig.” Verslagen verlaat ik het huis.

De tuin

Ruim een week later, merk dat ik het op de logeerkamer van mijn moeder eigenlijk prima naar mijn zin heb. Ik hoef niet meer op mijn tenen te lopen, de kinderen vinden het heerlijk om mij hier te bezoeken en ik krijg meer ruimte om mijn eigen ding te doen. En ik heb het huis nog! Wat ben ik daar blij om. Sara en mijn advocaat zeuren over de trage scheiding. Ik knik meelevend mee, maar in mijn hart ben ik blij dat mijn mooie huis gewoon nog van mij is. Ik kan er komen en gaan wanneer ik wil. Om daad bij woord te voegen heb ik me voorgenomen om vandaag de tuin onder handen te nemen. Ik heb een tuinman ingehuurd voor het zware werk zoals snoeien. Theo de Tuinman, de oudste hovenier van het dorp. Zelf ga ik aan de slag met de heg.

Als ik bij Anouk aankom zie ik de camper van Theo de tuinman al voor de deur staan. Hij is duidelijk ook bezig geweest in de tuin want overal liggen takken. Zijn zaag ligt tegen de boom, maar hij is zelf in geen velden of wegen te bekennen: „Joehoe, Theo” roep ik vragend. Geen antwoord. Misschien is hij binnen. Ik open de keukendeur en roep, maar er komt geen antwoord. De deur naar de gang staat open. Hoewel ik liever niet zonder vooraankondiging Anouks domein betreed, loop ik toch door. Onder aan de trap wil ik nog een keer roepen, dan hoor ik het bekende gekir van Anouk en een zacht mannengekreun.