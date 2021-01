21 dingen om naar uit te kijken in 2021!

1. Eurovisiesongfestival

Vorig jaar hebben we het helaas moeten missen (terwijl het eindelijk in ons land zou plaatsvinden!), maar op 18 mei mogen we in de herkansing; dan begint het langverwachte Eurovisiesongfestival. Het festival wordt alsnog georganiseerd in Ahoy Rotterdam en wordt gepresenteerd door Chantal Janzen, Jan Smit en Edsilia Rombley. Onze eigen Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland in de race om de felbegeerde titel.

2. Huishoudbeurs

Vind jij het ook altijd zo leuk om samen met je vriendinnen, moeder en zus de leukste koopjes te scoren op de Huishoudbeurs? Gecombineerd met optredens van bekende artiesten, proeven van de lekkerste hapjes, meedoen aan workshops is dit voor velen hét uitje van het jaar. De 2021-editie vindt plaats van 3 t/m 9 mei, in de RAI in Amsterdam.

3. Mondkapjesloos over straat

De huidige coronamaatregelen zijn uiterst noodzakelijk, maar het blijft voor sommigen erg vervelend om overal naar binnen te moeten met een mondkapje op. Mensen met een bril zien niks meer en voor slechthorenden is het lastiger om mensen te verstaan. Weer zonder mondkapje over straat kunnen, zonder angst voor het virus: laten we hopen dat we het in 2021 gauw gaan meemaken.

4. Weg met die coronakilo's

Lekker snoepen tussen het thuiswerken door, minder bewegen en ’s avonds algauw toch maar weer de hele zak chips leegeten. Tja, tijdens de coronacrisis zijn veel mensen aangekomen. Dat de sportscholen gesloten zijn maakt het er ook niet veel beter op. Maar, kin omhoog: een nieuw jaar is aangebroken, en dus nieuwe kansen om voor een gezonde start te gaan!

5. Daten zónder afstand

Daten in coronatijd is erg lastig. Buiten het feit om dat (bijna) alle leuke plekken gesloten zijn, is het ook nog eens zo dat je eigenlijk afstand moet houden van iedereen die niet tot je bubbel behoort. Nogal lastig als je iemand eens echt goed wilt leren kennen. Laten we er in elk geval naar uitkijken dat we er weer flink op los kunnen swipen wanneer we eindelijk weer op een veilige manier kunnen daten.

6. Voltijd naar school

Veel ouders vinden het maar lastig om hun kind vaker thuis te hebben. Natuurlijk zijn er gezellige momenten, maar als jij in een vergadering zit en je dochter vraagt wéér om aandacht, kan het je soms toch écht te veel worden. Een nieuw jaar, meer onderwijs op locatie?

7. Kantoorleven

In 2020 was het heel gewoon geworden; thuis werken en online vergaderen. Niet iets waar iedereen op zat te wachten en het bracht ook zeker een hoop problemen met zich mee. Weer geen goede internetverbinding en een onlinevergadering waarbij je scherm vastliep, waardoor je er heel gek uitzag en niks meekreeg... Kortom; niet de beste oplossing voor iedereen. Het is nog maar de vraag hoe het dit jaar gaat lopen. Elke dag naar kantoor of elke dag thuis? Of misschien wel een nieuwe hybride versie?

8. Festivals

Steek je hand op als je concerten en festivals ook mist! Ook al ben je misschien niet de allergrootste feestganger, de vrijheid en het plezier van het live zien van een artiest is iets waar elke muziekliefhebber van houdt. De komst van het vaccin kan de uitkomst bieden om weer veilige evenementen te kunnen organiseren.

9. Feesten met het hele gezin

Ondanks dat de feestdagen net achter de rug zijn, zou het ideaal zijn om ons dit jaar geen zorgen te hoeven maken over wie je moet uitnodigen met kerst, Sinterklaas of oud & nieuw. Een feestdag is nou eenmaal een dag waarop je iedereen weer eens wil zien, het liefst zonder een beeldscherm ertussen.

10. Sporten in groepsverband

Lekker bewegen hoort bij een gezond lichaam. Helaas zijn de meeste sporten in groepsverband afgelast tot en met 19 januari. Van voetballers tot handballers, iedereen is met smart aan het wachten om de training weer te kunnen oppakken.

11. Verkiezingen

In maart dit jaar zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Of je het nou eens bent met het huidige beleid of niet; in maart kun je je via je stembiljet uitspreken.

12. Shoppen

Kledingmerken komen elk seizoen met een aantal prachtige nieuwe collecties. Helaas zijn die momenteel alleen nog maar online te bewonderen. Wat is er nou leuker dan een middagje eropuit, nieuwe kleding te passen en je eigen look te vinden? Wanneer de winkels weer open gaan, zal het vast storm lopen voor de kleding die anders maar stof ligt te vangen op de planken.

13. Vrijwilligerswerk weer oppakken

Voor alle vrijwilligers is het ook een vreemd jaar geweest. Opeens was het niet meer vanzelfsprekend om langs te gaan bij de ouderen, of te helpen in het dierenasiel. Alleen de essentiële krachten mochten blijven komen, mét aanvullende maatregelen. Hopelijk komt daar in 2021 verandering in.

14. Sportwedstrijden live aanmoedigen

Voor veel sporters is het een fijn gevoel als ze weten dat er publiek is dat ze steunt en aanmoedigt bij een belangrijke wedstrijd. Van veel sporten zijn de wedstrijden geschrapt en bij het professionele voetbal kijken spelers ook al maandenlang tegen lege tribunes aan. Niet zo gezellig dus. We willen weer juichen dit jaar!

15. Zorgeloos over straat

Het lijkt wel alsof we in een andere dimensie leven, door alles wat in 2020 gebeurd is. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen en dat begint bij normaal over straat kunnen lopen. Als er iets is waar we naar uitkijken voor dit jaar, is het wel zorgeloos over straat gaan.

16. Heropening culturele instellingen

Of het nou gaat om bioscopen, musea, bibliotheken of bowlen; iedereen had wel érgens een connectie met een culturele instelling. Niet nadenken, gewoon lol hebben met je familie en vrienden. Het liefst zonder risico te lopen dat je een virus oppikt natuurlijk. Hopelijk snel weer, dus!

17. Vakantie

Je hoeft helemaal geen exotische bestemming te hebben om te genieten van een heerlijke vakantie. Vorig jaar waren veel vakanties geannuleerd of halsoverkop omgegooid naar een andere bestemming. Zouden we komende zomervakantie kunnen genieten van een ijsje in Spanje, wandelen in de bossen van Zweden of landmarks bezoeken in Japan?

18. Kroegentocht

Stiekem misschien wel de beste manier om een nieuwe stad te ontdekken: een kroegentocht. Meerdere kroegen langsgaan, de lekkerste drankjes proeven en dan snel weer verder gaan met je vrienden. Ook voor de jongeren is dit iets waar ze écht naar uitkijken.

19. Formule 1

We willen heel graag Max Verstappen op eigen bodem zien racen in Zandvoort dit jaar in september. Maar daarvoor moet eerst het seizoen worden gestart in Melbourne, op 18 maart. Momenteel staat dit op losse schroeven. Alle fans moeten nog even in spanning afwachten.

20. Olympische spelen

Wat we helaas ook vorig jaar hebben moeten missen, waren de Olympische Zomerspelen die in Tokio gehouden worden. Het was simpelweg niet veilig genoeg om het door te laten gaan. Maar daar komt dit jaar hopelijk in verandering in! Dit jaar gaan de spelen gewoon door, weliswaar met regels om het voor de atleten zo veilig mogelijk te maken. Ga jij kijken naar paardrijden, zwemmen, atletiek of roeien?

21. James Bond

Eindelijk kunnen we de nieuwe James Bond-film gaan bekijken. Na meer dan een jaar te zijn uitgesteld is dan eindelijk Daniel Craig voor de laatste keer op het grote doek als 007 te bewonderen. Vanaf 2 april dit jaar is hij te zien in alle bioscopen.