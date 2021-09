Daghoroscoop 9 september - Een vriend(in) strooit roddels rond, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Van nature ben je op liefdesgebied idealistisch. Net als op andere terreinen van je leven streef je naar perfectie en door een samenwerking van Neptunus en Vissen sinds 2012 is dat idealisme nog toegenomen. De ideale liefde bestaat, maar je moet er wel naar zoeken op de juiste plaats.

RAM

Iemand die geld van je heeft geleend, kan proberen je te ontlopen. Het zal het eind van de vriendschap betekenen. Niet iedereen is even betrouwbaar. Kijk op internet als je dit najaar nog met vakantie wilt en boek meteen.

STIER

Werk zoveel mogelijk alleen als collega’s zich hinderlijk gedragen, vooral als je precisiewerk doet. Organiseer een feestje als je jouw sociale kring wilt uitbreiden en zorg dat je huis er verzorgd uitziet. Een naaste kan goed nieuws hebben.

TWEELINGEN

Plichtsbesef en de wens anderen ter wille te zijn maakt het gemakkelijk om een opdracht uit te voeren. In de cyclus die vandaag begint, ligt de nadruk op persoonlijke relaties. Geef komend weekend een feestje, elke reden is goed.

KREEFT

Bewandel de gulden middenweg en vermijd zijwegen, dan gaat alles goed. Er kan een juridische kwestie spelen die met kinderen te maken heeft. Voldoe aan verplichtingen, zodat jou niets verweten kan worden. Reken niet op lof.

LEEUW

Bespreek de consequenties met je gezin als je een betere baan wordt aangeboden op een andere standplaats. Spreek diegene er direct op aan als iemand die je als een vriend(in) beschouwde kwalijke roddels blijkt rond te strooien.

MAAGD

Ga je nog alleen door het leven, dan kun je vandaag veel indruk maken op een aantrekkelijk iemand. Trouwens ook als je gebonden bent, dus pas op. Collega’s zullen behulpzaam zijn en je leven lijkt harmonieus en gelukkig.

WEEGSCHAAL

Een prima dag voor een bijeenkomst of vergadering. Sta open voor de ideeën die worden aangedragen. Je kunt best wat extra werk op je schouders nemen als je in goede conditie bent. Begin een zaakje als je iets wilt bijverdienen.

SCHORPIOEN

Emoties kunnen je verhinderen te beslissen wat je moet doen. Houd je aan je routine. En als je mentaal de zinnen verzet, zul je later vandaag intuïtief weten wat je te doen staat. Familiebezoek kan een forse dosis wijsheid opleveren.

BOOGSCHUTTER

Het leven is zo kwaad nog niet als de spiegel je tevreden stemt en je lekker in je vel zit. Het kan een buitengewoon creatieve dag worden als je werkzaamheden niet voor je uit schuift. Bovendien houd je dan tijd over.

STEENBOK

Ondanks beslommeringen zul je in staat zijn jouw routine snel te hervatten. Misschien moet je improviseren, omdat de tijd ontbreekt om zaken goed voor te bereiden. Luister ondanks tijdgebrek naar iemand die iets kwijt wil.

WATERMAN

Een voorstel om met een vriend in zaken te gaan, kan niet genoeg voorbereid blijken. Neem afstand en doe onderzoek. Houd er rekening mee dat om niets ruzie kan ontstaan en dat jouw woorden verdraaid kunnen worden.

VISSEN

Kom op voor je eigen belangen, daar krijg je vandaag de kans voor. Er breekt een periode aan waarin je andere doelstellingen kunt kiezen. Bereid je erop voor dat een relatie inspanning zal vereisen. Verwen liever de ander dan jezelf.

