Bekend Nederland laat zich zien zonder make up: ’Het hoeft niet altijd perfect’

De Amerikaanse actrice Michelle Pfeiffer (65) deelde onlangs een selfie op Instagram om stil te staan bij haar mijlpaal van drie miljoen volgers. Opvallend was dat er op haar gezicht geen spoortje van foundation of concealer te vinden was, terwijl ze normaal gesproken ’full glam’ ten tonele verschijnt. Ook bekend Nederland gaat regelmatig zonder make-up de deur uit. Wij zetten de blotebillengezichten van een aantal BN’ers voor je op een rij.

Koninging Máxima bij aankomst van haar werkbezoek aan Tanzania (2022). Ⓒ Getty Images