Daghoroscoop 27 juli - Er moeten besluiten vallen, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Doordat anderen je mogen, gunnen zij je succes in je carrière. Vanaf 20 augustus kom je in een sterke spirituele periode wanneer je carrièreplaneet vele maanden je koers gaat bepalen. Dat kan van alles betekenen. Je put voldoening uit de kennismaking met een nieuw geloof.

RAM

Je zal meer ontspannen zijn dan de laatste dagen. Gebruik je energie gericht en probeer in plaats van op de tenen van mensen te gaan staan, ze bij je interesses te betrekken. Je weet dat je bot uit de hoek kunt komen, doe daar iets aan.

STIER

Je kunt zo in beslag worden genomen door datgene waarmee je bezig bent, dat je vergeet rekening te houden met degenen die van je afhankelijk zijn. Zie zaken in het juiste perspectief en blijf positief als roem niet voor je is weggelegd.

TWEELINGEN

Geef de zonsopgang een speciale rol in je leven. Veel culturen hebben in dat opzicht mooie rituelen. Zoek op het internet als je naar een vakantie alleen verlangt, ver van iedereen, óf als je verlangt naar een korte romance.

KREEFT

Er moeten besluiten vallen, dus drink niet te veel als je een bestuursfunctie bekleedt. Een invloedrijke vriend kan een steun of een hindernis zijn. Weet dus wat zijn belangen zijn voor je diegene vraagt iets voor je te regelen.

LEEUW

Een deskundige kan je helpen om stress en conflicten weg te nemen uit een privé of zakelijke relatie. Ga niet meteen in de aanval als anderen kritiek op je hebben. Je carrière kan nu op z’n kop staan, maar dat duurt niet lang.

MAAGD

Je kans op ander werk neemt toe, zeker als je een aanvullende cursus hebt gedaan. Marktonderzoek of een promotionele campagne zal z’n geld opbrengen, al zit er veel werk aan vast. Maak waar wat je eerder dit jaar hebt toegezegd.

WEEGSCHAAL

Je kunt wat afwezig zijn. Dit kan zo’n dag zijn waarop je niet meer weet hoe je vrienden heten. Laat je er niet door van de wijs brengen; zorgeloosheid kan resulteren in een verlies dat je je niet kunt veroorloven.

SCHORPIOEN

Houd rekening met confrontaties op elk gebied. Wees voorzichtig op de weg en let op het rijgedrag van anderen. Laat je niet overdonderen als een test stressvoller verloopt dan gedacht. De avond belooft romantiek.

BOOGSCHUTTER

Als je reisplannen hebt moet je je schema misschien herzien. Vooral vliegen kan worden vertraagd. Vertel de benarde situatie waarin iemand zich bevindt niet aan anderen. Zorg dat je zeker bent van je zaak.

STEENBOK

Je kunt in een machtsstrijd verzeild raken en in een juridische worsteling over de verdeling van fondsen. Een onplezierige situatie wordt beter hanteerbaar als je eerlijk bent. Doe afstand van hetgeen dat voor jou niet van belang is.

WATERMAN

Je kunt moe wakker worden, maar na een goed ontbijt kun je er weer tegen. Je kunt mensen enthousiasmeren als je aanvoerder bent van een team. Heb vertrouwen in eigen kunnen en voorkom dat nervositeit je parten speelt.

VISSEN

Je kunt moeite hebben met lachen om een ’grap’ en er eerder een belediging in zien. Misschien zoek je er te veel achter of interpreteer je iets verkeerd. Zeg liever niets. Je kunt een meevaller tegemoet zien, maar vertel dat niet verder.

