Weekhoroscoop 19 - Er komt plotseling meer geld binnen, Tweelingen!

Ram

Liefde: Zeg gerust even ‘nee’ tegen anderen die graag tijd met jullie willen doorbrengen. Voor de relatie is het nu beter als jullie samen even de rust opzoeken. Dit kan uiteraard ook thuis, maar dan wel met de mobiele telefoons uit en de deur op slot.

Financiën: De tijd van zorgen op dit gebied is voorbij, je financiën staan er werkelijk goed voor. Waar je voorheen nog weleens impulsaankopen deed, heb je dit nu aardig onder controle.

Werk: Neem af en toe een adempauze en plan niet alles achter elkaar in. Je begint duidelijk je grens te bereiken als je er niet al overheen bent gegaan.

Persoonlijk: Je hebt grote behoefte aan meer tijd voor jezelf. De drukte van de afgelopen tijd speelt je parten waardoor je zelfs een beetje ‘praat-moe’ begint te worden. Luister naar je gevoel en probeer meer te ontspannen.

Stier

Liefde: Hoewel het gras bij de buren soms groener lijkt, is juist het gras bij de buren nu hetgeen waardoor je jouw eigen gazon zoveel meer waardeert. Doordat je de ellende bij anderen ziet, ben je extra blij met je eigen partner.

Financiën: Een verandering in je carrière en/of bruikbare adviezen van mensen die hun sporen al hebben verdiend kunnen in je voordeel werken. Durf te vragen!

Werk: Een aantal collega’s drukt helaas een negatieve stempel op de werksfeer. Gelukkig mankeert er niets aan jouw professionaliteit en sta je hier mijlenver boven. Jouw werk komt evengoed wel af.

Persoonlijk: Je lichaam begint tegen te sputteren. In plaats van dit te negeren kun je je beter afvragen: wat kun je voortaan beter laten?

Tweelingen

Liefde: Een mooi voorstel is te verwachten zowel van jouw kant als die van je partner. De liefde komt duidelijk van twee kanten. Jullie denken allebei na over een gezamenlijke toekomst en zijn duidelijk klaar voor de volgende stap.

Financiën: Doordat iemand een goed woordje voor je doet of je ergens mee helpt komt er plotseling meer geld binnen dan je had verwacht. Leuk!

Werk: Hoewel je alles leuk vindt is het belangrijk om nu een keuze te maken. Waarin wil je je verder specialiseren? Wat geeft je net iets meer voldoening? Binnen het bedrijf waar je werkt doen zich meerdere mogelijkheden voor.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om je horizon te verbreden en te bekijken welke mogelijkheden er nog meer zijn naast de meest voor de hand liggende opties.

Kreeft

Liefde: Jullie hebben iets te vieren! De verjaardag van de eerste ontmoeting, de eerste kus of iets anders moois dat betrekking heeft tot jullie liefde. Laat deze bijzondere herinnering niet zomaar voorbijgaan.

Financiën: Een zuinig weekje is in aantocht. Bespaar zoveel mogelijk op de boodschappen en verkoop desnoods wat spullen die je niet meer gebruikt. Niet dat dit noodzakelijk is, maar het geeft wel iets meer lucht.

Werk: Stop met jezelf te vergelijken met anderen. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten. Neem complimenten dankbaar in ontvangst, ze zijn welgemeend en terecht!

Persoonlijk: Wat zou je echt graag willen en waarom doe je dit niet? Een mooie week om jezelf dit af te vragen. En om een oplossing of haalbaar alternatief te bedenken.

Leeuw

Liefde: Jaloezie steekt de kop op, mogelijk gevoed door geklets van derden. Laat je niet gek maken en vraag desnoods gewoon rechtstreeks aan je partner hoe het zit. Je kent je geliefde inmiddels wel goed genoeg om te weten of hij of zij de waarheid spreekt.

Financiën: Wees niet laks in het betalen van je rekeningen of het invullen van belangrijke documenten. Van uitstel komt nu gemakkelijk afstel. Niet uit onwil, maar gewoon omdat je het vergeet.

Werk: Een meningsverschil met je leidinggevende of werkgever zorgt ervoor dat je je hier niet helemaal meer op je plek voelt. Ga niet over één nacht ijs. Grote kans dat de situatie weer verbetert.

Persoonlijk: Na een lastige tijd heb je behoefte om even op adem te komen en alles voor jezelf op een rijtje te zetten. Een flits van inzicht kan het begin zijn van een andere, betere manier van leven.

Maagd

Liefde: Jullie band wordt met de dag sterker en ook jullie interesses, verlangens en behoeften liggen helemaal op één lijn. Jullie gaan weer een fijne week van liefde, ontspanning en gezelligheid tegemoet.

Financiën: Een aardige meevaller zorgt ervoor dat je zomaar iets meer financiële armslag hebt. Het is verstandig om dit bedrag op je spaarrekening te zetten al is het maar een deel ervan.

Werk: Bepaalde werkzaamheden stoppen of je kiest er zelf voor om ergens mee op te houden. Ook bestaat de kans dat je al dan niet vrijwillig afstand neemt van bepaalde zakenrelaties. Voor werkzoekende Maagden is dit helaas geen gunstige periode om te solliciteren.

Persoonlijk: Pas op met wie je in vertrouwen neemt. Niet iedereen die naar je lacht of lieve dingen zegt is je vriend.

Weegschaal

Liefde: Jullie hebben meer dan genoeg gespreksstof om de week door te komen. Als er nog iets was wat je eerder nog moeilijk vond om ter sprake te brengen; voor de draad ermee Weegschaal, het is nu of nooit.

Financiën: Je hebt grote behoefte aan orde en netheid. Dit uit zich niet alleen in het opruimen van je huis maar ook in het ordenen van je bankzaken. Het liefst begin je met een schone lei. Dat betekent dus veel betalingen doen deze week.

Werk: Hoewel je over een zeer goede intuïtie beschikt, kun je nu helaas niet alleen op je gevoel afgaan. Check de feiten en neem de tijd om de juiste beslissing te nemen.

Persoonlijk: Besteed meer tijd aan mindfulness. Meer doen in minder tijd, meer genieten van het moment en stoppen met piekeren over dingen waar je zelf de hand in hebt. Die kun je namelijk ook zelf veranderen!

Schorpioen

Liefde: Zowel jij als je geliefde zullen allebei iets meer energie in de relatie moeten steken om het te laten werken tussen jullie. Als er nog voldoende liefde aanwezig is voor elkaar moet dat lukken, toch?

Financiën: Problemen verdwijnen naar de achtergrond maar tegelijkertijd wordt het lastiger om genoeg geld te verdienen om alles te kunnen blijven bekostigen. Op zich geen probleem als je bereid bent iets minder geld uit te geven.

Werk: Je krijgt de kans om iets te gaan doen waar je al heel lang op hoopte. Hiervoor zul je wel iets anders moeten opofferen. Wat is wijsheid? Waar word je gelukkig(er) van?

Persoonlijk: Omgaan met stress vind je nog steeds lastig. Blijf de dingen relativeren en maak je niet druk om bijzaken. Hoe meer je naar je toe haalt, hoe eerder je emmer vol is.

Boogschutter

Liefde: Jij en je partner zitten niet op dezelfde golflengte waardoor jullie je allebei door de ander onbegrepen voelen. De conversatie stoppen in de hoop dat het zal veranderen is helaas niet de manier om dit op te lossen.

Financiën: Controleer je bankoverzichten, check je loonspecificatie en let goed op wanneer je iets bestelt. Klopt de bon? Krijg je genoeg geld terug? De euro’s sijpelen gemakkelijk weg deze week dus blijf alert.

Werk: Hoewel een onverwachte gebeurtenis je hart sneller doet kloppen blijf je kalm en kom je met een ijzersterke oplossing. Chapeau!

Persoonlijk: Dit is het ideale moment om prioriteiten te stellen. Wat is belangrijk en wat niet? Eén ding is zeker, jij bent het in elk geval wél!

Steenbok

Liefde: Probeer de controle een beetje los te laten en waardeer het als je partner zijn of haar best doet. Wat maakt het dan uit dat niet alles exact op dezelfde plek staat of niet meer brandschoon is. Als hij of zij niets doet zou dat ook niet leuk zijn, toch?

Financiën: Door extra tijd en energie te steken in bepaalde werkzaamheden of andere projecten kun je nu flink wat meer geld verdienen. Waarschijnlijk op een andere locatie dan je huidige werkplek.

Werk: Oefening baart kunst. De dingen die je de afgelopen tijd hebt geleerd kun je nu in praktijk gaan brengen. Hoewel het je nog wat moeite kost gaat het je wel degelijk goed af. Nog even en je doet het met je ogen dicht.

Persoonlijk: Nieuwe goede gewoonten die je onlangs in het leven hebt geroepen werpen nu al hun vruchten af. Je zit zoveel beter in je vel!

Waterman

Liefde: Een diepgaand gesprek kan heldere inzichten bieden, zowel voor jou als voor je partner. Deze eyeopeners kunnen leiden tot nieuwe beslissingen met betrekking tot zaken waar jullie niet eerder bij hebben stilgestaan.

Financiën: Waar je aan de ene kant een leuke financiële meevaller kunt verwachten, probeert iemand je aan de andere kant meer te laten betalen voor iets dat minder waard is. Wees alert op gladde verkooppraatjes!

Werk: Sommige mensen hebben er moeite mee dat je de dingen net iets beter, sneller of efficiënter doet dan zij. En dat is vooral hún probleem, niet het jouwe.

Persoonlijk: Iets weten en iets daadwerkelijk doen zijn twee compleet verschillende dingen. Waarom vind je het zo lastig om iets in praktijk te brengen waarvan je weet dat het je goed zal doen?

Vissen

Liefde: Je partner heeft bepaalde ideeën voor de toekomst waar jij je totaal niet in kunt vinden. Lief als je bent ben je toch geneigd hem of haar tegemoet te komen of een passende tussenweg te verzinnen.

Financiën: Waar er aan de ene kant een flinke uitgave aan zit te komen, wordt er aan de andere kant een aardig bedrag bijgestort. Heb je al nagedacht over een fijne vakantie? Ook daar kun je nu iets meer aan besteden.

Werk: Een nieuw apparaat waar je eerder om vroeg maar even op hebt moeten wachten, kun je nu in ontvangst nemen. Dat werkt een stuk prettiger!

Persoonlijk: Het kan geen kwaad om ook af en toe iets van een ander aan te nemen. Niemand is tenslotte ooit uitgeleerd.