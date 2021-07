Heb jij extra vakantiestress door corona?

Vanaf vandaag heeft heel Nederland zomervakantie. De vreugde van de vrijheid zal voor veel mensen gepaard gaan met gemengde gevoelens, aangezien Nederland sinds donderdag weer donkerrood kleurt op de coronakaart van de ECDC, het Europese RIVM. De hoge besmettingen zorgen ervoor dat we dus weer als ’risicogebied’ zijn aangemerkt.

Ook andere landen in Europa kleuren rood of oranje. Dat betekent dat alleen noodzakelijk reizen is toegestaan en dat vakanties in principe worden afgeraden. In principe, want een aantal reisorganisaties is niet gestopt met het aanbieden van reizen naar oranje landen en hoewel reisorganisatie Sunweb eerder aankondigde vakanties te annuleren, besloot de organisatie gisteren vanaf 4 augustus weer te gaan vliegen naar oranje reisgebieden. Ook TUI heroverweegt het standpunt vluchten te schrappen, zo valt te lezen in De Telegraaf.

Onoverzichtelijk

Reizen blijft dus mogelijk, maar landen mogen zelf beslissen welke maatregelen ze nemen en welke inreiseisen gelden, aldus De Telegraaf. Dat maakt het er voor de Nederlandse reiziger niet overzichtelijker op.

Zo mag in Frankrijk een PCR-test maximaal 24 uur oud zijn, in Spanje 72 uur. In Italië geldt de coronapas als je minimaal 14 dagen geleden bent gevaccineerd, in Frankrijk is dit minimum 7 dagen (Pfeizer, Moderna of AstraZeneca) en 28 dagen voor Janssen. Kun jij het nog bijhouden?

Al met al wordt vakantie vieren er door corona niet leuker op. Voor sommigen is een vakantie in het buitenland alle stress wellicht niet waard. Zij kiezen er daarom voor om in Nederland te blijven. Anderen laten een vakantie in een ander land niet aan zich voorbij gaan en pakken toch hun koffers. Er zit dan niets anders op dan alle reisadviezen en wisselende maatregelen goed in de gaten te houden.

