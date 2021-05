Daghoroscoop 22 mei - Dreigt er een streep door je banksaldo, Tweelingen?

VANDAAG JARIG

Je aantrekkingskracht is opmerkelijk - dankzij de kosmos zul je bij iedereen in de smaak vallen. Ook je carrière wordt, vooral eind van dit jaar, uitermate gunstig beïnvloed en dat zal succes, promotie en lof met zich meebrengen. Het is slechts de inleiding tot nog meer succes in 2022.

ZONDAG JARIG

Spirituele groei vanaf maart dit jaar zal een belangrijk stempel drukken op de komende jaren. Je zult willen experimenteren op dat vlak, lezingen willen bijwonen en je ervaringen willen delen. Je gaat als het ware op zoek naar wijsheid en zult die ook vinden.

MAANDAG JARIG

Hoewel er de komende tijd af en toe sprake is van stress, zal dat nauwelijks invloed hebben op je gezondheid. De planeten die je welzijn bepalen, houden zich koest en zullen je zelden beroeren. In de liefde is het van belang je niet te haasten of aan te dringen; liefde moet langzaam groeien.

RAM

Houd zaken goed in de hand en geniet van hetgeen het leven te bieden heeft. Je ontspannen houding zal de aandacht trekken en kan je bewonderende blikken opleveren. Blijf bescheiden, als je dat lukt.

STIER

Bereid een uitstapje of reisje goed voor. Neem vrienden en familie in vertrouwen en laat achter waar je te bereiken bent. Je kunt dit weekend iemand tegenkomen die je vroeger goed hebt gekend en dat kan diepe emoties oproepen.

TWEELINGEN

Er kan ruzie voortvloeien uit je verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen. Blijf kalm en ontspannen en toon geen irritatie als oponthoud je plannen stagneert. Goklust kan een flinke streep door je banksaldo halen.

KREEFT

Maak goede omgang met ouders een prioriteit en leg je erbij neer dat je niet de centrale figuur zult zijn die je graag bent. Een naaste kan ziek zijn of juist een succesje vieren, zowel het nare als het goede is tegelijkertijd mogelijk.

LEEUW

Nieuwsgierigheid kan je in een lastig parket brengen, maar je bent handig genoeg om je eruit te redden. Hoewel je over een goede gezondheid beschikt, moet je niet te veel van je lichaam vergen.

MAAGD

Je bent leergierig, maar als je geestelijk archief op een rommelzolder lijkt, kun je niet over je kennis beschikken als je die nodig hebt. Stel orde op zaken; in je hoofd en om je heen. Ga praktisch en doelgericht te werk.

WEEGSCHAAL

Je zult je goed voelen en dat ook uitstralen, waardoor sociale contacten prettig verlopen. Al kun je gedwongen worden over bepaalde zaken diep na te denken. Neem een last van iemands schouders door er te zijn.

SCHORPIOEN

Een gevoel van eenzaamheid kan dit weekend een negatief beeld geven, maar zodra je beseft dat het aan jezelf ligt kun je voor een ommezwaai zorgen. Wees lief voor jezelf, doe iets leuks en maak je geen zorgen.

BOOGSCHUTTER

Je kunt gespannen zijn en daar moet je van af zien te komen. Het is tijd voor een diepgaand gesprek met een geliefd persoon. Je bent beïnvloedbaar en kunt beseffen dat spontaniteit problemen kan veroorzaken.

STEENBOK

Gedachten aan vroeger kunnen een rem zetten op je gedragingen, terwijl je van nature toch niet zo nostalgisch bent ingesteld. Misschien ben je bang dat oude problemen zich zullen herhalen. Ontspan.

WATERMAN

Een voorspoedig weekend; van veranderingen in je omgeving kun je profijt hebben. Zeg niet te veel als je het oneens bent met hetgeen vrienden beweren. Wees tactvol en trek je, zo nodig, terug.

VISSEN

Probeer dit weekend allerlei achterstallige klusjes te doen en laat familieleden je daarbij helpen. Luister intussen naar hun verhalen; je bent immers graag op de hoogte. Om je heen zijn positieve ontwikkelingen gaande.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!