Draag jij nog een mondkapje in de supermarkt?

Ben jij blij met de afschaffing van de mondkapjesplicht? Of vind je dat de versoepeling te vroeg komt en houd je het mondkapje nog even op? Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Sinds de versoepelingen van afgelopen zaterdag is het in Nederland niet meer verplicht om een mondkapje te dragen in openbare ruimtes. Alleen in het OV, in het voortgezet onderwijs en op het vliegveld geldt de mondkapjesplicht nog, maar het verplicht dragen van een mondkapje in de supermarkt is nu verleden tijd. Of houd jij hem toch nog op?